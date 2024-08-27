Efsanevi oyun serisi Fatal Run geri dönüyor! Resmi fragmanı yayımlandı

Atari, 1989 yılında büyük başarı elde eden efsanevi oyunu Fatal Run'ı, modern teknolojilerle yeniden piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Fatal Run 2089 başlığıyla duyurulan oyun, 2025 yılında Steam, Epic Games, Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox One ve Xbox Series X|S platformlarında oyuncularla buluşacak.

FATAL RUN 2089 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Atari’nin yeniden canlandırdığı Fatal Run 2089, 2025 yılında piyasaya sürülmesi planlanan oyunlardan biri. Oyun, nostaljik anılarla dolu olan 1990’daki ilk çıkışında Atari 7800 ve Atari 2600’de büyük bir başarı elde etmişti. Şimdi ise modern platformlara uygun şekilde yenilenmiş grafikleri ve mekanikleriyle geri dönüyor.

FATAL RUN 2089'U KİM GELİŞTİRİYOR?

Fatal Run 2089, MNSTR Studios tarafından geliştiriliyor. Bu oyun, stüdyonun ilk projesi olma özelliğini taşıyor. MNSTR Studios, daha önce Mech karakterleri ve çeşitli 3D projeler üzerinde çalışmış, hatta Power Rangers ile ilgili projelere de imza atmış bir stüdyo. Şimdi ise Unreal Engine 5 motoruyla Fatal Run 2089’u geliştirerek oyunculara unutulmaz bir deneyim sunmayı hedefliyor.

FATAL RUN 2089'DA NELER BEKLENİYOR?

Fatal Run 2089’un hikayesi, oyuncuları post-apokaliptik bir dünyaya götürüyor. Dört farklı küresel bölgeyi keşfetme imkanı sunan oyun, her bölgede kendine özgü tehlikeler ve gizli yollarla dolu bir macera vadediyor. Toplamda 20 farklı seviyeden oluşan oyun, yedi farklı araç seçeneği ile strateji ve araç seçiminin kritik önem taşıdığı bir yarış deneyimi sunuyor.

Atari, oyunun resmi fragmanını da yayınladı. Fragmanda, radyasyon dolu bir dünyada "Mühendisler" adı verilen bilim insanlarıyla birlikte radyasyonu temizleyerek dünyayı yaşanabilir hale getirme çabaları görülüyor. Fatal Run 2089, yalnızca yarış odaklı değil; dört farklı boss ile mücadele etme ve arcade tarzı meydan okumalarla da oyuncuların ilgisini çekecek.

FATAL RUN 2089 FRAGMANI YAYINLANDI

Fatal Run 2089’un resmi fragmanı, oyunseverlere heyecan verici anlar yaşatıyor. Fragmanda, radyasyon dolu bir dünyada, ölümcül yarışlar ve zorlu mücadelelerin yer aldığı bir oyun dünyası tanıtılıyor. Fatal Run 2089, nostalji severler için hem yenilikçi hem de klasik bir deneyim sunmayı hedefliyor.