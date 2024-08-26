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Steam rekorlara doymuyor! Eş zamanlı kullanıcı sayısı milyonlara ulaştı...

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Steam rekorlara doymuyor! Eş zamanlı kullanıcı sayısı milyonlara ulaştı...

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

PC oyunculuğunun temel taşlarından biri olan Steam, Ağustos ayında kendi rekorunu kırarak eş zamanlı oyuncu sayısında 37.2 milyona ulaştı.

Dünyanın en büyük dijital oyun platformlarından biri olan Steam, milyonlarca kullanıcıya ev sahipliği yaparak sadece bir oyun platformu olmanın ötesine geçip dev bir sosyal ağa dönüştü. Son veriler, platformun hafta sonu 37 milyondan fazla kullanıcıyı eş zamanlı olarak ağırladığını gösteriyor.

Steam rekorlara doymuyor! Eş zamanlı kullanıcı sayısı milyonlara ulaştı... - 1. Resim

Steam'deki bu yeni rekor, platformun Temmuz 2024’teki Yaz İndirimleri sırasında kaydettiği 36,9 milyonluk eş zamanlı oyuncu sayısını geride bıraktı. Bu rekorun arkasında ise büyük bir ilgi gören Black Myth: Wukong oyununun yer aldığı belirtiliyor. SteamDB verilerine göre, Valve’ın Counter-Strike 2 ve Dota 2 oyunları sırasıyla birinci ve üçüncü sırada yer alırken, Black Myth: Wukong toplam 861.659 eş zamanlı oyuncu ile ikinci sıraya yerleşti.

Steam rekorlara doymuyor! Eş zamanlı kullanıcı sayısı milyonlara ulaştı... - 2. Resim

En çok satan oyunlar listesinde ise Black Myth: Wukong birinci sırayı alırken, onu CS 2 ve PUBG takip ediyor. Kısa bir süre önce, Black Myth: Wukong'un sadece üç günde 10 milyon kopya sattığı bildirilmişti. Wccftech'in haberine göre, beklentileri aşarak pazarda büyük bir başarı elde etti ve bu başarı, Steam'deki oyuncu sayısının artışında önemli bir rol oynadı.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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