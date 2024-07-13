Elon Musk'ın hayal kırıklığı! Space X’in Falcon 9 roketi uzayda patladı

SpaceX’in Starlink uydularını uzaya taşımak için fırlattığı Falcon 9 roketi, teknik bir arıza nedeniyle uzayda patladı. Bu olay, 2016'dan bu yana Falcon 9 roketlerinde meydana gelen ilk kaza olarak kayıtlara geçti.

Fırlatma sonrasında, ikinci aşama roket motorunda ateşleme arızası yaşandı. Kamera kayıtlarında, roketin dış gövdesinde çok miktarda buz birikimi görüldü. Bu arıza nedeniyle araçtan ayrılan Starlink uyduları hedeflenen yörüngeye ulaşamadı ve ikinci aşama roket uzayda infilak etti.

Sığ bir yörüngeye yerleştirilen 20 Starlink uydusunun Dünya atmosferine yeniden gireceği ve yanacağı bildirildi. Bu kaza, Falcon 9 roketlerinin 2016'dan beri gerçekleştirdiği 344 fırlatmanın ardından ilk kırım olayı olarak dikkat çekti.

NASA, astronotlarını uzay istasyonuna taşımak için Falcon 9 roketlerini kullansa da, bu olayla ilgili herhangi bir açıklama yapmaktan kaçındı.