Türkiye'nin gözdesi Türksat 6A'nın ikinci ateşleme süreci başarıyla tamamlandı
Teknoloji Haberleri / Türkiye Gazetesi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, uzay yolunda başarılı adımlar atan Türkiye'nin yeni hamlesi hakkında bilgi verdi. Bakan Uraloğlu, Türksat 6A'nın ikinci ateşleme süreci başarıyla sonuçlandığını duyurdu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yer sabit yörüngede görev alan Türksat 6A'nın 2. ateşleme sürecinin başarıyla sonuçlandığını duyurdu.
Bakan Uraloğlu yaptığı açıklamada, "İlk yerli ve millî uydumuz TÜRKSAT 6A'nın 69 dakika süren 2. ateşleme süreci başarıyla sonuçlandı." ifadelerine yer verdi.
"TÜRKSAT 6A’nın yörüngesine ilerleyişi sürüyor." diyen Bakan Uraloğlu, "En uzak yörüngede görev yapacak olan uydumuz planladığımız şekilde ve sorunsuz yol alıyor." paylaşımında bulundu.
Kaynak: Türkiye Gazetesi