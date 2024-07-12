Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Teknoloji > Türkiye'nin gözdesi Türksat 6A'nın ikinci ateşleme süreci başarıyla tamamlandı

Türkiye'nin gözdesi Türksat 6A'nın ikinci ateşleme süreci başarıyla tamamlandı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Türkiye&#039;nin gözdesi Türksat 6A&#039;nın ikinci ateşleme süreci başarıyla tamamlandı

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, uzay yolunda başarılı adımlar atan Türkiye'nin yeni hamlesi hakkında bilgi verdi. Bakan Uraloğlu, Türksat 6A'nın ikinci ateşleme süreci başarıyla sonuçlandığını duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yer sabit yörüngede görev alan Türksat 6A'nın 2. ateşleme sürecinin başarıyla sonuçlandığını duyurdu.

Türkiye'nin gözdesi Türksat 6A'nın ikinci ateşleme süreci başarıyla tamamlandı - 1. Resim

Bakan Uraloğlu yaptığı açıklamada, "İlk yerli ve millî uydumuz TÜRKSAT 6A'nın 69 dakika süren 2. ateşleme süreci başarıyla sonuçlandı." ifadelerine yer verdi.

"TÜRKSAT 6A’nın yörüngesine ilerleyişi sürüyor." diyen Bakan Uraloğlu, "En uzak yörüngede görev yapacak olan uydumuz planladığımız şekilde ve sorunsuz yol alıyor." paylaşımında bulundu.

Türkiye'nin gözdesi Türksat 6A'nın ikinci ateşleme süreci başarıyla tamamlandı - 2. Resim

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Beşiktaş Immobile'yi resmen duyurdu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Elon Musk ile AB arasında "sansür" gerilimi: "Gizlice teklif ettiler ama biz kabul etmedik" - TeknolojiAB'nin X'e yaptığı gizli "sansür" teklifini açıkladıTürkiye'nin sosyal medya ve internet kullanıcı sayıları açıklandı! - TeknolojiTürkiye'nin internet ve sosyal medya kullanımı ne durumda?iPhone'lara yapay zeka gelmesiyle birlikte satışlar patlama yapabilir! - TeknolojiiPhone'lara talebin artması bekleniyor!Bir YouTuber, Xiaomi'nin elektrikli otomobili SU7 ile Çin'den İstanbul'a 10 bin kilometrelik yolculuk yaptı! - TeknolojiXiaomi'nin elektrikli otomobili Çin'den İstanbul'a geldi!Microsoft, bir dönemin popüler oyun konsolu Xbox 360'ın sunucularını kapatma kararı aldı! - TeknolojiPopüler oyun konsolunun fişi çekiliyor!Samsung'un akıllı yüzüğü Galaxy Ring, her telefonla uyumlu olmayacak! Galaxy Ring hangi telefonlarla çalışacak? - TeknolojiGalaxy Ring, her telefonla uyumlu olmayacak!
Sonraki Haber Yükleniyor...