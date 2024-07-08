Türksat 6A’nın uzay yolculuğu başlıyor! Bu gece 00.20’de ABD’den fırlatılması planlanıyor

Türkiye’nin yerli ve milliî ilk haberleşme uydusu Türksat 6A’nın, ABD’nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Hava Kuvvetleri İstasyonundan SpaceX firmasına ait Falcon 9 roketiyle fırlatılması için geri sayım sürüyor.

Türksat AŞ’den yapılan açıklamaya göre, Türksat 6A’nın yolculuğu, bu gece Türkiye saatiyle 00.20’de başlayacak. Tarihî an dolayısıyla Türksat Gölbaşı Yerleşkesinde de ‘Fırlatma Töreni’ gerçekleştirilecek. Cape Canaveral Hava Kuvvetleri İstasyonundan yapılacak fırlatma, alandan canlı takip edilecek. Türkiye’nin en büyük AR-GE projesi niteliğindeki Türksat 6A, 42 derece doğu yörüngesinde göreve başlayacak. Yer sabit (Jeosenkron) haberleşme uydusu olarak Türksat 6A, TV yayıncılığı hizmetlerinde ve geniş kapsama alanında ülkenin uydu haberleşme ihtiyaçlarını karşılayabilecek. Projede yer alan kurumların çalışmalarıyla uydunun yerli ve millî olarak üretilmesi sağlanmıştı. 84 yerli ekipman kullanılarak yüzde 80’in üzerinde yerlilik oranıyla tamamlanan uydu, yaklaşık 4,2 ton fırlatma kütlesine ve 8,4 kW gücünde faydalı yüke sahip bulunuyor. Türksat 6A, yörüngesindeki konumuna ulaşmasının ardından Türkiye, Avrupa ve Güney Asya’da geniş bir coğrafyayı kapsayan alanda hizmet verecek. Türksat 6A ile Türkiye’nin uydularının ulaştığı nüfus, 3,5 milyardan 5 milyara çıkacak.