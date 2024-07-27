Elon Musk, kendi yapay zekasını eğitmek için insanları kullanıyor!

Elon Musk, X platformunda yapay zeka modeli Grok AI'ı eğitmek için kullanıcı verilerini kullanmaya başladı. Bu veri paylaşımı ayarı varsayılan olarak açık durumda ancak kapatılabiliyor.

X platformundaki gönderiler ve etkileşimler, Grok AI'ı eğitmek için sessizce kullanılmaya başlandı. Bu durum, Grok AI'ı kullanmayan kullanıcıların verilerinin bile sohbet botuyla paylaşılacağı anlamına geliyor. Bu ayarın sessiz sedasız etkinleştirilmesi, birçok kullanıcının farkında olmamasına neden oldu. Neyse ki, Grok AI ile veri paylaşımını durdurmanın bir yolu mevcut.

X'İN VERİ PAYLAŞIM ÖZELLĞİ NASIL KAPATILIR?

X platformunda veri paylaşımını kapatmak, şu an için yalnızca masaüstü üzerinden yapılabiliyor. Eğer verilerinizin Grok AI ile paylaşılmasını istemiyorsanız, aşağıdaki adımları izlemeniz yeterli:

X’te Ayarlar sayfasını açın. Gizlilik ve Güvenlik bölümüne girin. Grok seçeneğine tıklayın. Veri paylaşımı ekranında kutucuğun işaretini kaldırın.

Techcrunch'ın haberine göre, Elon Musk, bu haftanın başlarında xAI yapay zeka şirketinin Grok büyük dil modelini (LLM) dünyanın en güçlü AI eğitim kümesini kullanarak eğitmeye başladığını duyurdu. Musk, Grok AI'nın bu yılın Aralık ayına kadar her ölçüte göre dünyanın en güçlü yapay zekası olacağını iddia etti. Grok AI, X Premium ve Premium+ abonelerine sunuluyor.

X’te varsayılan olarak açık olan Grok veri paylaşım ayarında şu bilgi yer alıyor: “Gönderilerinin yanı sıra Grok ile etkileşimlerinin, girişlerinin ve sonuçlarının eğitim ve ince ayar için kullanılmasına izin ver. Deneyimini sürekli iyileştirmek için eğitim ve ince ayar amacıyla kullanmak üzere X gönderilerin ve kullanıcı etkileşimlerinin yanı sıra Grok'taki giriş ve sonuçlarından yararlanabiliriz. Bu durum etkileşimlerinin, girişlerinin ve sonuçlarının da bu amaçlarla hizmet sağlayıcımız xAI ile paylaşılabileceği anlamına gelir.”