Elon Musk "sansür emirlerine" boyun eğmedi! X/Twitter faaliyetlerini derhal durdurdu

Milyarder Elon Musk'ın sahibi olduğu X yani eski adıyla Twitter, Brezilyalı yargıç Alexandre de Moraes'in "sansür emirlerine" boyun eğmedi. X, Brezilya'daki faaliyetlerini durduracağını duyurdu.

Tesla ve SpaceX şirketlerinin sahibi milyarder Elon Musk'ın satın aldığı X yani eski adıyla Twitter'dan Brezilya'daki faaliyetlerini durdurma kararı geldi.

SANSÜR EMİRLERİNE BOYUN EĞMEDİ

Sosyal medya platformu X, Brezilyalı yargıç Alexandre de Moraes'in "sansür emirleri" sonrasında dikkat çeken bir karar aldı.

Brezilya'daki sansür emirlerine uymaması halinde "tutuklanmakla tehdit edildiğini" belirten X, bu ülkedeki ofisini "derhal" kapatma kararı aldığını duyurdu.

X’in Küresel Hükümet İlişkilerinden sorumlu departmanından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

BREZİLYA TEHDİT ETMEYİ TERCİH ETTİ

Moraes'in bu eylemleri "gizli bir emirle" yaptığı aktarılan açıklamada, "Yüksek Mahkemeye yaptığımız sayısız başvurunun dikkate alınmamasına, Brezilya kamuoyunun bu emirler hakkında bilgilendirilmemesine ve Brezilyalı personelimizin platformumuzda içeriğin engellenip engellenmediği konusunda hiçbir sorumluluğu ya da kontrolü olmamasına rağmen, Moraes, hukuki sürece saygı göstermek yerine Brezilya'daki personelimizi tehdit etmeyi tercih etmiştir." ifadeleri kullanıldı.

X TAMEMEN KAPANACAK MI?

Karar sonrasında X'in ülkede tamamen kapanıp kapanmayacağı endişeleri gündeme geldi. Platformdan Cumartesi günü yaptığı açıklamada, X hizmetinin Brezilya halkı için kullanılabilir olmaya devam edeceği söylendi.

YA X, YA MORAES

Bu durumun sorumluluğunun "yalnızca" Moraes'e ait olduğu kaydedildi. Açıklamada, "Onun eylemleri demokratik yönetimle bağdaşmamaktadır. Brezilya halkının yapması gereken bir seçim var, demokrasi ya da Alexandre de Moraes." değerlendirmesinde bulunuldu.

X'in sahibi Elon Musk, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Brezilya'daki ofislerini kapatma kararının zor olduğunu aktararak, "Alexandre de Moraes'in (yasa dışı) gizli sansürü ve özel bilgilerin devredilmesi taleplerini kabul etmiş olsaydık, eylemlerimizi utanç duymadan açıklamamızın bir yolu yoktu." ifadelerine yer verdi.