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Elon Musk'ın sahibi olduğu X sosyal medya platformunun başı belada!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Elon Musk&#039;ın sahibi olduğu X sosyal medya platformunun başı belada!

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Elon Musk'ın sahibi olduğu X sosyal medya platformu, yapay zeka şirketi xAI'ın kullanıcıların kişisel verilerini rızaları olmadan topladığı gerekçesiyle Avrupa Birliği'nde (AB) 9 ülkede şikayet edildi.

Veri güvenliği alanında faaliyet gösteren Viyana merkezli sivil toplum kuruluşu "Noyb", X yapay zeka programının Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) ihlalleri nedeniyle Avusturya, Belçika, Fransa, Yunanistan, İrlanda, İtalya, Hollanda, İspanya ve Polonya'da şikayette bulunduklarını duyurdu.

Elon Musk'ın sahibi olduğu X sosyal medya platformunun başı belada! - 1. Resim

YASA DIŞI BİR ŞEKİLDE KULLANILIYOR

Yapılan açıklamada, X platformunun Avrupa'da 60 milyondan fazla kullanıcının kişisel verilerini, rızaları olmadan ve önceden bilgilendirme yapmadan Grok gibi yapay zeka teknolojilerini geliştirmek için yasa dışı bir şekilde kullanmaya başladığı belirtildi.

Geçtiğimiz hafta, İrlanda Veri Koruma Komisyonu'nun, X'in bu yasa dışı veri işleme faaliyetlerini durdurmak için yasal süreç başlattığı ve GDPR'yi tam olarak uygulama konusunda yetersiz kaldığına dikkat çekildi. Bu nedenle, Noyb'un X'e karşı 9 AB ülkesinde resmi şikayette bulunduğu ifade edildi.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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