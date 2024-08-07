Elon Musk robot sevgilisiyle yemeğe çıktı

Elon Musk robot sevgilisiyle akşam yemeğine çıkarak, "Onu yemeğe çıkardım, onunla konuşmaktan keyif alıyorum. Akıllı, güzel ve itaatkar" açıklamasında bulundu.

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22 Haziran 2023 tarihinde bir robotla yaptığı dikkat çeken gösteriyle dikkat çeken teknoloji milyarderi ve X sosyal medya platformunun sahibi Elon Musk yine şaşırtmadı.

ROBOT SEVGİLİSİYLE AKŞAM YEMEĞİ

Elon Musk robot sevgilisiyle akşam yemeği yemeğine çıktı. Görüntüler ise milyonları hayrete düşürdü. Musk yemeğin ardından yaptığı dikkat çeken bir açıklama yaptı.

"AKILLI, GÜZEL VE İTAATKAR"

Robot sevgilisi ile konuşmasından keyif aldığını belirten Musk, "Onu yemeğe çıkardım. Akıllı, güzel ve itaatkar" ifadelerine yer verdi.