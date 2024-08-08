Elon Musk'ın Starlink uyduları Manisa'dan izlendi

Dün akşam Edirne semalarından izlenen Elon Musk'ın Starlink uyduları, bu akşam da Manisa'dan izlendi.

Elon Musk’ın uzay ve uydu şirketi SpaceX’e ait Starlink uyduları, Manisa semalarında heyecana neden oldu. Manisa semalarında saat 22.15 sıralarında görülen Starlink uyduları heyecana neden oldu.

DÜNYA YÖRÜNGESİNDE DÜZENLİ GEÇİŞLERİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

Gökyüzünde tek sıra halinde geçen uyduları vatandaşlar ilgiyle izledi. Manisa'nın eteklerine kurulduğu Spil Dağı Milli Parkı'ndan bir vatandaş tarafından cep telefonu ile çekilen görüntü, şehrin ışıklarıyla uyduları aynı karede buluşturdu.

Starlink projesi, Elon Musk’ın şirketi SpaceX tarafından dünya genelinde genişbant internet erişimi sağlamak amacıyla başlatılmıştı. Uzaya gönderilen binlerce uydu, dünya yörüngesinde düzenli geçişleriyle dikkat çekiyor.