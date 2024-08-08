Elon Musk'ın uyduları Türk semalarında!

Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 8 Ağustos 2024 00:09 - Güncelleme: 8 Ağustos 2024 00:27 - Güncelleme:

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Elon Musk'ın uzay ve uydu şirketi SpaceX'e ait Starlink uyduları, Edirne semalarında görüldü. Vatandaşlar büyük bir heyecanla o anları takip etti.