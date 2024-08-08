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Elon Musk'ın uyduları Türk semalarında!

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Elon Musk'ın uzay ve uydu şirketi SpaceX'e ait Starlink uyduları, Edirne semalarında görüldü. Vatandaşlar büyük bir heyecanla o anları takip etti.

Edirne semalarında saat 22.15 sularında görülen Starlink uyduları heyecana yol açtı.

Gökyüzünde tek sıra halinde geçen uydular vatandaşların ilgisini çekti. Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX şirketine ait uydular, daha önce Türkiye'nin birçok ilinde de görülmüştü.

DÜZENLİ GEÇİŞLERLE DİKKAT ÇEKTİ

Starlink projesi, Elon Musk'ın şirketi SpaceX tarafından dünya genelinde genişbant internet erişimi sağlamak amacıyla başlatılmıştı.

Uzaya gönderilen binlerce uydu, dünya yörüngesinde düzenli geçişleriyle dikkat çekiyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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