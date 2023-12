Epic Games yılbaşı indirimi başladı mı 2023? Epic Games yılbaşı ücretsiz oyunları! Epic Games indirimli oyunlar listesi!

14 Aralık 2023 09:55 - Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2023 10:02

Editör: Sinem Sergin / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Oyunseverler bu yıl Epic Games'in ne zaman yılbaşı indirimi yapacağını merakla bekliyordu. Heyecanlı bekleyiş dün akşam gelen haberle son buldu. Oyun platformu Epic Games yılbaşı indirimleri dün akşam saat 19.00'da başladı. Birçok popüler oyun indirimli fiyatlarıyla oyunseverlerle buluştu. Peki Epic Games yılbaşı indirimleri ne kadar sürecek? Ücretsiz ve indirimli oyunlar hangileri? Epic Games’de indirim kuponu kullanılacak mı?

EPIC GAMES YILBAŞI İNDİRİM TARİHLERİ

Epic Games yılbaşı indirimleri 13 Aralık 2023 saat 19.00'da başladı inidirmler 10 Ocak saat 19.00 itibariyle son bulacak. Öte yandan Epic Games’den bir güzel haber daha geldi. Yılbaşına kadar her gün 1 adet gizemli oyun hediye edecek.

EPIC GAMES YILBAŞI İNDİRİMLİ OYUNLAR LİSTESİ

Epic Games Store yılbaşı indirimleri sırasında öne çıkan oyunlar şu şekilde sıralandı;

EA SPORTS FC 24

Red Dead Redemption 2

Alan Wake 2

God of War

Grand Theft Auto (GTA) 5

Dying Light

Ghostrunner 2

Mortal Kombat 1

PAYDAY 3

STAR WARS Jedi: Survivor

The Last of Us Part 1

Dead by Daylight

The Outlast Trials

Dead Space

EPİC GAMES'TEN ÜCRETSİZ OYUNLAR OLACAK MI?

Epic Games, 10 Ocak 2024'e kadar 17 oyunu ücretsiz olarak dağıtacak.

EPİC GAMES İNDİRİM KUPONU VERİLECEK Mİ?

Epic Games Store’da, yılbaşı indirimlerine ek olarak, sepette %33 indirim kuponu da verileceği belirtildi.

EPİC GAMES'DEN NASIL OYUN ALINIR?

Oyun satın almak için Epic Games Launcher'ı açın, Mağaza sekmesine gidin ve istediğiniz oyunu seçin. Oyunun sayfasına giderek "Satın Al" veya "Ücretsiz Al" düğmesine tıklayarak oyunu kütüphanenize ekleyin. Ödeme işlemi için gerekli bilgileri girerek oyunu satın alabilirsiniz.