Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Videolar
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • Haberler > Teknoloji > Epic Games yılbaşı indirimi başladı mı 2023? Epic Games yılbaşı ücretsiz oyunları! Epic Games indirimli oyunlar listesi!

    Epic Games yılbaşı indirimi başladı mı 2023? Epic Games yılbaşı ücretsiz oyunları! Epic Games indirimli oyunlar listesi!

    - Güncelleme Tarihi:
    Editör: Sinem Sergin / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Epic Games yılbaşı indirimi başladı mı 2023? Epic Games yılbaşı ücretsiz oyunları! Epic Games indirimli oyunlar listesi!

    Dijital oyun platformu Epic Games oyunseverler için müjdeli haberi duyurdu. Epic Games Store‘da yılbaşına özel merakla beklenen indirim etkinliği nihayet başladı. Oyun tutkunları Epic Games yılbaşı indirim tarihlerini ve Epic GAmes indirimli oyunlar listesini aratıyor. Epic Games yılbaşında hangi oyunlar ücretsiz? Epic Games indirim kuponu verecek mi? İşte detaylar…

    Oyunseverler bu yıl Epic Games'in ne zaman yılbaşı indirimi yapacağını merakla bekliyordu. Heyecanlı bekleyiş dün akşam gelen haberle son buldu. Oyun  platformu  Epic Games yılbaşı indirimleri dün akşam saat 19.00'da başladı. Birçok popüler oyun indirimli fiyatlarıyla oyunseverlerle buluştu. Peki Epic Games yılbaşı indirimleri ne kadar sürecek? Ücretsiz ve indirimli oyunlar hangileri? Epic Games’de indirim kuponu kullanılacak mı?

    EPIC GAMES YILBAŞI İNDİRİM TARİHLERİ

    Epic Games yılbaşı indirimleri 13 Aralık 2023 saat 19.00'da başladı inidirmler 10 Ocak saat 19.00 itibariyle son bulacak. Öte yandan Epic Games’den bir güzel haber daha geldi. Yılbaşına kadar her gün 1 adet gizemli oyun hediye edecek. 

    EPIC GAMES YILBAŞI İNDİRİMLİ OYUNLAR LİSTESİ

    Epic Games Store yılbaşı indirimleri sırasında öne çıkan oyunlar şu şekilde sıralandı;

    EA SPORTS FC 24            

    Red Dead Redemption 2

    Alan Wake 2     

    God of War       

    Grand Theft Auto (GTA) 5          

    Dying Light

    Ghostrunner 2 

    Mortal Kombat 1            

    PAYDAY 3           

    STAR WARS Jedi: Survivor          

    The Last of Us Part 1     

    Dead by Daylight            

    The Outlast Trials           

    Dead Space       

    EPİC GAMES'TEN ÜCRETSİZ OYUNLAR OLACAK MI?

    Epic Games, 10 Ocak 2024'e kadar 17 oyunu ücretsiz olarak dağıtacak.

    EPİC GAMES İNDİRİM KUPONU VERİLECEK Mİ?

    Epic Games Store’da, yılbaşı indirimlerine ek olarak, sepette %33 indirim kuponu da verileceği belirtildi.

    EPİC GAMES'DEN NASIL OYUN ALINIR?

    Oyun satın almak için Epic Games Launcher'ı açın, Mağaza sekmesine gidin ve istediğiniz oyunu seçin. Oyunun sayfasına giderek "Satın Al" veya "Ücretsiz Al" düğmesine tıklayarak oyunu kütüphanenize ekleyin. Ödeme işlemi için gerekli bilgileri girerek oyunu satın alabilirsiniz.

     

    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Sonraki Haber Yükleniyor...