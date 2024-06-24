Galaxy S24 Ultra'ya renk geldi! Tanıtılan yeni renkle satın alınabiliyor

Samsung Galaxy S24 serisi, Galaxy AI özellikleri sayesinde bu yıl şirket için büyük başarı elde etti. Bu güçlü serinin bir parçası olan Galaxy S24 Ultra'nın da muhteşem satış rakamlarına ulaştığını tahmin etmek zor değil. Samsung, Galaxy S24 Ultra'nın satışlarını daha da artırmak için yeni rengi tanıttı.

Google Pixel 8 ve Pixel 8 Pro'ya Ocak ayında Nane Yeşili (tat değil renk!) renk seçeneğini eklerken, Apple de Mart 2023'te iPhone 14 Plus için Sarı renk seçeneğini sunmuştu. Şimdi sıra Galaxy S24 Ultra'da! Titanyum Sarı renkteki telefon, 256GB depolama alanı olan versiyon için 1299 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. 512GB depolama alanı 1419 dolara, 1TB depolama alanı ise 1659 dolara alıcı bulabilir.

Android Central'ın haberine göre, Samsung yeni rengi hafta başında duyurmuştu ve resmi lansman ise Cuma günü gerçekleşti. İlginç bir şekilde, Samsung Galaxy S23 Ultra'ya Kırmızı ve Mavi renk seçenekleri de tam olarak bir yıl önce aynı günde eklenmişti.

Samsung Galaxy S24 Ultra, online ve offline olarak Titanyum Siyah, Titanyum Gri ve Titanyum Violet renklerinde de satılıyor. Titanyum Yeşil, Titanyum Mavi ve Titanyum Turuncu renk seçeneklerine ise sadece online olarak ulaşabilirsiniz.

Piyasaya çıkışının üzerinden altı ay geçmiş bir telefona yeni renk eklemek, cihaza olan ilgiyi yeniden canlandırmak için iyi bir yöntem. Bu sayede yeni renk seçeneği basında yer buluyor ve yeni fotoğraflar ortaya çıkıyor. Titanyum Sarı Galaxy S24 Ultra, Samsung'un yanı sıra AT&T ve Verizon gibi ABD operatörlerinin web sitelerinde de satışa sunuldu.

Galaxy S24 serisi gibi Galaxy S24 Ultra da 31 Ocak'ta piyasaya sürüldüğünden beri yapay zeka özellikleriyle büyük başarı elde etti. Ancak Samsung, yine de bu üst düzey modeli yeni renk seçeneğiyle taze tutmak istiyor. Aynı zamanda 10 Temmuz'da Paris'te düzenlenecek Unpacked etkinliğine kadar Samsung Galaxy cihazlarının gündemde kalmasını sağlamak isteyebilir.

Bu etkinlikte Galaxy Z Fold 6, Galaxy Z Flip 6, Galaxy Watch 7 serisi, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Buds ve yeni Galaxy Ring tanıtılması bekleniyor.