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Haberler > Teknoloji > Göklerin KAAN'ı yurt dışına açılıyor! Bir ilke imza atıldı

Göklerin KAAN'ı yurt dışına açılıyor! Bir ilke imza atıldı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:

Teknoloji Haberleri  / Anadolu Ajansı

Türkiye'nin KAAN ve HÜRJET başta olmak üzere hava platformlarına iniş takımları ve alt sistemleri geliştiren TAAC Havacılık Teknolojileri, Birleşik Arap Emirlikleri'nin en büyük savunma ve havacılık şirketleri grubu EDGE ile anlaşarak ilk yurt dışı sözleşmesine imza attı.

Türk savunma sanayii 20 yılı aşkındır yaptığı büyük adımlarla adından söz ettiriyor.

Türkiye'nin milli muharip uçağı KAAN'ı ve HÜRJET'i üreterek dünyada da kendisinden övgüyle bahsettiren TAAC Havacılık Teknolojileri, ilk yurt dışı sözleşmesini gerçekleştirdi.

Göklerin KAAN'ı yurt dışına açılıyor! Bir ilke imza attı - 1. Resim

BAE'NİN EN BÜYÜK SAVUNMA VE HAVACILIK ŞİRKETİYLE ANLAŞILDI

Firma, savunma ve havacılık sektöründeki dışa bağımlılığı azaltma ve milli gücü artırmayı misyon edinerek küresel pazarda lider oyuncuların arasında yer alma yolunda stratejik bir adım attı.

Uçuş kontrol sistemi eyleyicileri, iniş takımları ile kritik test sistemlerini yerli ve milli olarak geliştiren TAAC, Birleşik Arap Emirlikleri'nin en büyük savunma ve havacılık şirketleri grubu EDGE Group ile sözleşme imzalayarak önemli bir ihracat hamlesi gerçekleştirdi.

TAAC, Türk mühendisliğiyle tasarladığı ve üretimini yaptığı ürünleri yurt dışına ihraç ederek hem milli katkı sağlamayı hem de küresel etkisini artırmayı amaçlıyor.

Göklerin KAAN'ı yurt dışına açılıyor! Bir ilke imza attı - 2. Resim

YURT DIŞI FAALİYETLERİ BÜYÜYOR

Üretimden tasarıma, kalifikasyondan analize kadar her alanda paydaşlarının koordinasyonu ve yönlendirilmesi sorumluluk bilinciyle hareket eden TAAC, Türkiye'nin KAAN ve HÜRJET başta olmak üzere özgün hava platformlarına ürün geliştirme süreçlerinden edindiği bilgi ve tecrübeyle yurt dışı faaliyetlerini genişleterek büyümeye devam ediyor.

Altınay'ın uzmanlık alanlarının ve TUSAŞ'ın gücünün bir araya gelmesiyle ürün ve sistem geliştirmede önemli bir konumda bulunan TAAC, yurt dışı işbirlikleriyle sektöre ihracat katkısı sağlamanın yanı sıra Türkiye'nin iniş takımları geliştirme uzmanlığını da küresel çapta gösterecek.

Göklerin KAAN'ı yurt dışına açılıyor! Bir ilke imza attı - 3. Resim

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Anadolu Ajansı
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