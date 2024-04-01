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Haberler > Teknoloji > Google Haritalar sosyal medyaya dönüşüyor!

Google Haritalar sosyal medyaya dönüşüyor!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Google Haritalar sosyal medyaya dönüşüyor!

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Google, Haritalar uygulamasına daha fazla yapay zeka özelliği ekleyecek. Google'ın yapacağı bu güncelleme ile Google Haritalar uygulaması kullanıcıların uygulama içerisinde daha fazla vakit geçirebileceği bir sosyal medya uygulamasına dönüşecek. Haritalar uygulamasını sosyal medya platformuna çevirmeyi amaçlayan Google uygulama içerisinde diğer sosyal medya hesaplarınızın da reklamını yapmanıza izin verecek. 

Google Haritalar uygulamasında bir konum aradığınızda uygulama size sadece konumu önermekle kalmayıp konumu ziyaret eden kişilerin fotoğraflarını ve yorumlarını da içeriyor. Google, haritalar uygulamasına yapay zeka ekleyerek kullanıcıları için ziyaret edeceği lokasyonlar hakkında fikir vermek istiyor. Gideceği restoran hakkında restoranın sunduğu hizmetler dahil olmak üzere yemeklerin fiyatı hatta restoranın yoğunluğu hakkında bilgi alıp kullanıcıya önerecek.

Google Haritalar sosyal medyaya dönüşüyor! - 1. Resim

Google, ABD ve Kanada'nın belirli şehirlerinde kullanıcıların hazırladığı en iyi restoran veya en iyi mekanların listelerini keşfetmenin daha kolay olacağını söylüyor. Bu özelliği kullanmak için uygulama içerisinde kişilerin oluşturduğu panelden ulaşabileceksiniz.

Ayrıca seyahat ederken ziyaret edilebilecek popüler mekanları vurgulayan trendler, en iyi ve keşfedilmemiş mekanlar listeleri de mevcut olacak. Bu özellik aktif olarak 40 şehirde kullanılabilir durumda ve gelecekte daha fazla şehir uygulamaya eklenecek. 

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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