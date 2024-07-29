Huawei yeni bataryası ile elektrikli araçlarda Tesla'ya kafa tutuyor! Sıvı soğutmalı süper şarj geliyor

Ambargo sonrası zorlu günleri geride bırakan Huawei, şimdi de elektrikli otomobil pazarına yönelik geliştirdiği yeni sıvı soğutmalı süper şarj istasyonları ile dikkat çekiyor. Çin'in Turpan bölgesindeki aşırı sıcaklık testleriyle bu yeni teknolojinin performansını sergileyen Huawei, sektördeki rekabet gücünü artırmayı hedefliyor.

Huawei, Kumtag Çölü ve Huoyan Dağı'nda 49.6°C (121.28°F) hava sıcaklığı ve 80°C (176°F) yüzey sıcaklığına maruz kalarak testlerini gerçekleştirdi. Bu ekstrem koşullarda, Huawei’nin süper şarj teknolojisi oldukça başarılı bir performans sergiledi. Sistem, 47.1°C (116.78°F) ortam sıcaklığında bekleme modunda 44.1 dB, şarj sırasında ise 59.5 dB gürültü seviyesinde çalışarak sessizliğini kanıtladı. Bu başarının ardında, şarj sırasında oluşan ısıyı etkili bir şekilde dağıtan sıvı soğutma teknolojisi ve "hassas sıcaklık kontrol algoritmaları" yatıyor.

Huawei, bu testlerde toplamda 414 aracı şarj ederek 13,391 kWh enerji sağladı. Araçların büyük çoğunluğu tek seferde tam olarak şarj edildi ve bu da yüksek bir başarı oranı gösterdi.

TESLA'NIN ÖZELLİKLERİ NELER?

Tesla'nın şarj teknolojisi, ekstrem sıcaklıklarda yüksek performans sunmak için gelişmiş termal yönetim sistemlerine dayanıyor. Tesla'nın termal yönetim sistemi, bataryaların optimal sıcaklıklarda kalmasını sağlayan sıvı soğutma ve klima kontrol sistemi içeriyor. Ancak, Tesla aşırı sıcaklıklarda şarj hızının ve batarya ömrünün olumsuz etkilenebileceğini belirtiyor. Tesla'nın ön soğutma özelliği, bataryayı şarj öncesinde ideal sıcaklığa getirerek şarj süresini kısaltıyor ve batarya ömrünü uzatıyor.

REKABET EDEBİLİR Mİ?

Huawei'nin yeni sıvı soğutmalı süper şarj teknolojisi, Tesla'nın termal yönetim sistemine karşı bir avantaj sağlayabilir. Ancak her iki teknolojinin de gerçek dünya uygulamalarında daha fazla test edilmesi gerekiyor. Tesla, uzun süredir piyasada olan ve kullanıcı geri bildirimlerine göre sürekli iyileştirilen bir sisteme sahipken, Huawei'nin teknolojisi henüz erken aşamalarda. Yine de her iki şirket de elektrikli araç şarj çözümlerinde önemli adımlar atıyor ve bu rekabet, tüketicilere daha hızlı, verimli ve dayanıklı şarj seçenekleri sunmayı vaat ediyor.

Huawei'nin süper şarj istasyonları ile Tesla'nın termal yönetim sisteminin karşılaştırılması, elektrikli araç sahipleri için daha iyi ve çeşitli seçeneklerin gelişmesine katkıda bulunacak gibi görünüyor. Bu rekabetin sonucunda kazananın tüketiciler olması bekleniyor.