Huawei'nin yeni oyuncu laptopu ortaya çıktı! MateBook GT 14'nin özellikleri neler?

ChinaJoy 2024 fuarında Huawei'nin oyunculara yönelik ilk dizüstü bilgisayarı görücüye çıktı. Huawei'nin mevcut dizüstü bilgisayar serisi genellikle üretkenliğe odaklanıyor, ancak bu yeni modelle birlikte oyuncu kitlesine de hitap etmeyi hedefliyor.

NotebookCheck'in haberine göre, Henüz resmi bir açıklama yapılmamakla birlikte, tanıtılan cihazın "MateBook GT 14" adıyla piyasaya çıkması bekleniyor.

MATEBOOK GT 14'NİN ÖZELLİKLERİ NELER?

Cihazın kutusunda dikkat çeken "GT" logosu, Huawei'nin diğer dizüstü bilgisayarlarından farklı bir tasarıma sahip olduğunu işaret ediyor. Özellikle geniş hava delikleri, iki adet USB portu, tek HDMI portu ve arka kısımda yer alan ışıklı logo bu farklılığı vurguluyor. Ön tarafta ise ince çerçeveli bir IPS panel olduğu görülüyor.

Sistemin diğer teknik detayları ve özellikleri hakkında henüz bilgi verilmiş değil. Ancak, bu yeni oyuncu dizüstü bilgisayarının, MateBook GT 14 adıyla veya başka bir isimle, sonbahara kadar piyasaya sürülmesi bekleniyor.