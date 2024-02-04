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    • İnsanın yerini alıyor! Yapay zeka işten çıkarıyor

    Düzenleyen: / Kaynak: İşten çıkarıyor
    - Güncelleme:
    İnsanın yerini alıyor! Yapay zeka işten çıkarıyor
    Yapay Zeka, İş, İşçi, İşsizlik, Haber

    Teknoloji Haberleri  / İşten çıkarıyor

    Yapay zekânın gelişimiyle birlikte birçok şirket, çalışan sayısını azaltıyor. Ocak ayında 30 binden fazla kişi işinden olurken, işten çıkarmaların gelecek yıllarda daha da artması bekleniyor...

    ÖMER TEMÜR'ÜN HABERİ - Yapay zekâ ve robotlar üretimde insanın yerini alıyor. Sanayi tesislerinde üretim artık el değmeden otonom şekilde yapılıyor. İnsansı robot üreticisi Figure, geçtiğimiz günlerde ilk robotunun BMW’de işbaşı yapacağını açıklamıştı. Şimdi ise Microsoft ve OpenAI’ın bu firmaya yatırım yapması söz konusu. Elon Musk’ın insansı robotu Optimus da çalışmak için gün sayıyor. Samsung, çip üretim fabrikalarını 2030 yılına kadar tamamen otomatik hâle getirip insan faktörünü ortadan kaldırmayı planlıyor. Beyaz eşyadan TV’ye, otomobilden tekstile kadar hemen hemen her alanda bu değişimin etkilerini görmek mümkün. 

    Hâl böyle olunca birçok şirket, pozisyonlarını güncelleyerek çalışan sayısını azaltıyor. Öyle ki yapay zekâ ocak ayında 30 binden fazla kişiyi işinden etti. Özellikle oyun sektörü, yapay zekâ uygulamalarına geçiş yapan şirketler arasında dikkat çekiyor. Şubat ayında bu eğilimin devam etmesi bekleniyor.

    Dünya genelinde tanınan PayPal, uzun bir aradan sonra yeniden gündeme gelerek 2.500 çalışanını işten çıkardı. Twitter’ın eski CEO’su Jack Dorsey’nin şirketi Block ise 1.000 kadar çalışanıyla yollarını ayırdı. SAP, yapay zekânın hızlı yükselişine bağlı olarak yaklaşık 8.000 çalışana farklı roller sunacak. Bu da iş gücünün yüzde 7’sini etkileyeceği anlamına geliyor.  Google da işten çıkarma kervanına katılırken Amazon, Prime Video ve Amazon MGM Studios’ta yüzlerce çalışanı işten çıkaracağını açıkladı. e-Ticaret devi yapay zekâ yatırımlarını da iki katına çıkarıyor.

    Düzenleyen:  - Teknoloji
    Kaynak: İşten çıkarıyor
    Yapay Zekaİşİşçiİşsizlik
    Haberler > Teknoloji > İnsanın yerini alıyor! Yapay zeka işten çıkarıyor
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