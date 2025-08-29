iPhone 17 Air sürprizi! Bugüne kadarki en ince iPhone!

Apple, merakla beklenen iPhone 17 serisini 9 Eylül Salı günü tanıtıyor. Cupertino’daki Steve Jobs Tiyatrosu’nda düzenlenecek etkinlikte, Apple’ın bugüne kadar ürettiği en ince ve en hafif iPhone modeli iPhone 17 Air sahneye çıkacak. Etkinlikte ayrıca yeni Apple Watch modelleri ve AirPods Pro 3 de duyurulacak.

Yeni iPhone 17 serisi; düz iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max ve ultra ince iPhone 17 Air’ı kapsayacak. iPhone 17 Air’in yalnızca 5,5 mm kalınlığında ve 6,6 inç ekranlı olması bekleniyor. Bu sayede model, önceki nesil iPhone’lardan 0,08 inç daha ince olacak. Temel iPhone 17 ise 6,3 inç ekran ve 120 Hz yenileme hızı ile geliyor. Bu yıl iPhone 17 Plus modeli sunulmayacak.

APPLE WATCH VE AİRPODS GÜNCELLEMELERİ

Apple, iPhone’ların yanı sıra Apple Watch Series 11, Ultra 3 ve SE 3 modellerini de güncelleyecek. Üç yıl aradan sonra tüm Apple Watch modelleri aynı anda yenileniyor. Ultra 3, daha büyük ekran ve hızlı şarj desteğiyle öne çıkacak.

AirPods Pro 3 ise daha kompakt tasarımı, geliştirilmiş gürültü engelleme özelliği ve dokunmatik kontrol özellikleriyle geliyor.

GELİŞMİŞ TEKNOLOJİ

Tüm iPhone 17 modelleri A19 ve A19 Pro çipleriyle güçlenecek ve ProMotion ekran teknolojisi standart olarak sunulacak.

Etkinlik, Türkiye saati ile 20.00’de Apple’ın resmî YouTube kanalından canlı yayınlanacak.