KAAN ne zaman uçacak? Mili savaş uçacağı KAAN’ın ilk uçuş tarihi belli mi?

10 Ocak 2024 12:28 - Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2024 12:46

TUSAŞ tarafından geliştirilen 5. Nesil milli muharip uçağı KAAN, Türkiye’nin ilk yerli savaş uçağı olması özelliğini taşıyor. İlk yerli savaş uçağı KAAN’ın 27 Aralık’ta ilk uçuşu planlanıyordu ancak bu tarih 2024 yılının başlarına ertelenmişti. KAAN ne zaman uçacak?



KAAN NE ZAMAN UÇACAK?

Milli Muharip Uçak olarak geliştirilen KAAN’ın uçuş öncesi yapılan hazırlıklar ve testler devam ediyor. KAAN, fırlatma koltuğu, statik testler, kontrol yüzeyler testleri, iniş takımı düşürme testleri, aviyonik sistem testleri, yakıt testleri ve motor çalıştırma testlerini başarıyla tamamladı.

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil’in açıklamasına göre KAAN’ın önümüzdeki günlerde uçmasını bekleniyor. Tam net tarih vermeyen TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil uçuşun çok yakında gerçekleşeceğini duyurdu.

Milli Muharip Uçak KAAN; ABD yapımı F-22 ve F-35, Çin yapımı J-20 ve Rus yapımı Su-57 5. Nesil uçaklarıyla aynı sınıfta. KAAN’ın ilk uçuşunu yapacak olması tamamen hazır olduğu anlamına gelmiyor. İlk uçuş sonrası geri kalan testlerin yapılmasının ardından KAAN birkaç yıl içinde tamamlanmış olacak. TUSAŞ, 2028 yılında 20 adet KAAN Blok-10 uçağını Hava Kuvvetlerine teslim etmeyi planlıyor.

MİLLİ MUHARİP UÇAK KAAN’IN ÖZELLİKLERİ NEDİR?

KAAN, çift motoru, yüksek manevra kabiliyeti, radara düşük görünürlüğü, elektronik harp kabiliyeti ve gövde içi silah taşıyabilme özelliklerine sahip. KAAN boyutları; kanat açıklığı 14, yüksekliği 6, uzunluğu ise 21 metreyi buluyor. Tek kişilik kokpiti bulunuyor.