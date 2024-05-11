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Haberler > Teknoloji > Kestanede verim kaybına karşı mücadele: DÜ Akademisyenleri doğru zamanı belirliyor!

Kestanede verim kaybına karşı mücadele: DÜ Akademisyenleri doğru zamanı belirliyor!

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Teknoloji Haberleri  / Anadolu Ajansı

Düzce Üniversitesi (DÜ) Biyoloji Bölümü akademisyenleri, kestanede verimi düşüren gal arısıyla mücadelede doğru zamanda yaralı böcek salınımıyla zararlının etkilerini azaltmak amacıyla çalışma başlattı.

Çalışmalar kapsamında Orman Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan yararlı böcek salımlarının bölgedeki etkilerini araştıran akademisyenler, bölgedeki iklim şartları ve gal arısı yayılımını 2 yıl boyunca gözlemleyecek.

Akademisyenler, laboratuvar ve arı üretim sahasında yürüttükleri çalışmalarla gal arısının en zayıf olduğu dönemi belirleyerek aralarında yeni keşfedilenlerin de olduğu yararlı böcek salımıyla zararlının etkilerini azaltmayı hedefliyor.

Çalışmayla Batı Karadeniz Bölgesi'nde kestane balı üretiminin de artırılmasını amaçlanıyor.

Kestanede verim kaybına karşı mücadele: DÜ Akademisyenleri doğru zamanı belirliyor! - 1. Resim

BÖCEK SALINIMI ÖNEMLİ

DÜ Biyoloji Bölümü Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Barış Gülcü, gal arısı zararlısının Türkiye'de son yıllarda önemli kayıplara neden olmaya başladığını söyledi.

Bakanlığın ve Orman Genel Müdürlüğünün yararlı böcek salınımıyla zararlının popülasyonunu azaltmaya çalıştığını aktaran Gülcü, biyolojik mücadelenin yapılan bölgelerde araştırmalar yürüttüklerini kaydetti.

Gülcü, yararlı böcek salınımı yapılan alanlarda bölgesel, rakımsal ve iklimsel değişiklikler olduğu için faydası konusunda farklılıklar oluşabileceğini anlatarak, gal arısı popülasyonunu daha iyi anlamaya yönelik çalışma yürüttüklerini ifade etti.

Kestanede verim kaybına karşı mücadele: DÜ Akademisyenleri doğru zamanı belirliyor! - 2. Resim

Çalışmayla gal arısını yararlı böcek kullanarak azaltmayı planladıklarını dile getiren Gülcü, şöyle konuştu:

"Bir böcekle mücadele ederken başka bir böceği kullanıyoruz. Bakanlığımız yaptığı çalışmada da ve tüm dünyada da en etkili yöntem bu. Düşman böcek kullanarak zararlıyı yok etme yöntemi. Bu mücadele uzun yıllar salım yapılarak popülasyonların birbirini dengelemesini hedefleniyor. Biz de DAGEM'de (Arıcılık Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezi) düzenli salımlarla hangi zaman diliminde salım yapmamız gerekiyor onu tespit edip iki popülasyon arasındaki dengeyi sağlamayı hedefliyoruz."

Kestanede verim kaybına karşı mücadele: DÜ Akademisyenleri doğru zamanı belirliyor! - 3. Resim

Gülcü, Orman Genel Müdürlüğünün böcek salımı yaptığını belirterek, "Burada önemli olan bunun doğru zamanlarda yapılması. Türkiye'de bu zararlıya karşı bir salım yapılsa da böcekler bölgesel şartlardan ötürü hiç karşılaşmıyor olabilir. Yani zararlı böceğin en zayıf olduğu dönemi yakalamak istiyoruz. Bunu da bölgenin şartlarının uygun olduğu zaman dilimine göre hareket ederek doğru zamanda doğru hamleyle hedefliyoruz. Çalışmayla bu zararlı böceğin durumunun daha iyi anlaşılacağını düşünüyoruz. Elde edeceğimiz veriler bizlere fikir verecek. Bakanlığımıza da yaralı olacak." dedi.

Türkiye'deki kestane ağaçlarının zararlıya karşı dirençlerinin olmadığına işaret eden Gülcü, "Kestane hem bal üretimi hem de ürün anlamında önemli bir kaynağımız ve bu durum ciddi ekonomik kayba neden oluyor. Bakanlığımız yine buna karşı Çin'den doğal düşmanını getirdi. Bu böceğin üretimi yapılıp salımı yapılıyor. Ülkemizde bulunan bazı doğal böcekler buna karşı kullanılabilir. Bizim de elimizde doğal bir böcek var. Bunu buradaki araştırmalarımızda tesadüfen bulduk ve üzerine çalıştık. Bu böcek türümüz, bu zararlıyla ne kadar savaşabilecek göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Anadolu Ajansı
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