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WhatsApp, profil fotoğraflarının ekran görüntüsünün alınmasını engelleyecek!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
WhatsApp, profil fotoğraflarının ekran görüntüsünün alınmasını engelleyecek!

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

WhatsApp, profil resminizi meraklı gözlerden korumayı amaçlayan yeni bir gizlilik özelliği hazırlıyor. Yaklaşan yeni sürüm, profil resminizin ekran görüntüsünü sık sık alan ürkütücü kişileri engellemenize olanak tanıyacak.

WhatsApp, iOS beta sürümü 24.10.10.70 ile kullanışlı bir gizlilik özelliği olan profil fotoğrafı ekran görüntüsü engelini test ediyor. Adından da anlaşılacağı gibi, bu özellik sohbet uygulaması genelinde gizlilik korumasını sağlıyor.

Birisi profil fotoğrafınızın ekran görüntüsünü almaya çalışırsa, telefonunda görüntüyü yakalayamayacağını bildiren bir açılır metin görünecektir.

'WhatsApp'ta gizliliğinizi korumak için bu ekran görüntüsü engellenmiştir."

WhatsApp, profil fotoğraflarının ekran görüntüsünün alınmasını engelleyecek! - 1. Resim

Bu özellik, WhatsApp profil resminizi yasa dışı olarak başkalarıyla paylaşma riskini ortadan kaldırır. İzniniz olmadan fotoğraflarınızın ekran görüntüsünü alabilecek birinden korktuğunuz için muhtemelen ekran görüntünüzü değiştirmek zorunda kalmayacaksınız.

WABetaInfo'nun haberine göre WhatsApp, bu yılın Şubat ayında Android uygulama sürümüne böyle bir özellik getirmişti. Henüz beta aşamasında olduğu için, genel tüketiciler için resmi olarak yayınlanması biraz zaman alabilir.

WhatsApp, profil fotoğraflarının ekran görüntüsünün alınmasını engelleyecek! - 2. Resim

Yeni özelliğin şu anda TestFlight beta programı aracılığıyla az sayıda iOS test kullanıcısı tarafından kullanılabiliyor. Ancak şirket kısa süre içinde daha geniş bir sürüm yayınlamayı planlıyor.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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