Huawei'den yeni Pura AI yapay zeka hamlesi! Huawei telefonlarına yapay zeka getiriyor!

Huawei'nin "PuraAI" adlı yeni bir ticari marka tescil ettirdiği bildirildi. Şirket, Çin Qichacha uygulamasında birkaç 'Pura etiketli' logo için başvuruda bulundu ve önümüzdeki dönemde sektörde tamamen yeni bir ürün grubuna işaret ediyor.

Huawei PuraAI ticari markası, adından da anlaşılacağı üzere yapay zeka alanıyla ilgili ileri teknolojiye işaret ediyor. Ancak uygulama bu konuda önemli bir ayrıntı göstermiyor.

Bilgiler ayrıca PuraAI ticari markasının uluslararası bilimsel araç kategorisine girdiğini ortaya çıkarıyor. Ancak mevcut durum şu anda incelenmesi gerek şeklinde işaretlenmiş.

Çinli teknoloji devinin Pura markasını kullanarak yeni ticari markalar için başvuruda bulunduğu ortaya çıktı. Bu markalar arasında giyilebilir cihazlar, akıllı TV'ler, akıllı araçlarla ilgili özellikler, tabletler ve daha fazlası yer alıyor.

Devam eden ticari marka tescilini büyük bir yenilikçi plan olarak değerlendiren birkaç analist, Huawei'nin yeni başlattığı Pura markasını her yönüyle genişleteceğini öngördü. Muhtemelen, gelecekte bağımsız bir kategori olarak görebiliriz.

HuaweiCentral'in haberine göre Huawei, 12 yıl sonra P serisini saflık ve güzellik anlamına gelen Pura markası ile değiştirdi. İsim değişikliğinin ardından kamera yetenekleri ile ön plana çıkan yeni telefonu Pura 70 serisi tanıtıldı.

Şimdi yeni ticari başvurular, önümüzdeki dönemde Pura markasına daha ilginç eklemeler yapabileceğimizin ipuçlarını veriyor.

Huawei'nin Pura markası adına daha fazla ticari marka tescil ettirdiği görülürken en son başvuruda "PuraPad" ve "Pura Watch" olarak yeni başvurular mevcut. Yapılan başvuruların yanı sıra şirket, daha yenilikçi ürünlerin yolda olduğunu ima eden bazı başka logoları da listeledi.

Huawei'nin Pura markası için Pura Pad, Pura Watch ve daha fazlasını içeren bir dizi ilginç ticari marka için başvuruda bulunduğunu ortaya çıktı:

Pura Pad

Pura Drive

Pura Key

Pura Watch

Pura View

Pura Ultra

Pura Wear

Sınıflandırmaya bakıldığında, bu yeni ticari markalar mücevher, bilimsel aletler, ulaşım araçları ve saatler gibi alanları kapsıyor. Ayrıca, Çinli tüketiciler için GoPaint uygulamasının lansmanına işaret eden bir 'Born to Draw' ticari markası da bulunuyor.

Tüm bu yeni ticari markaların şu anda bekleyen inceleme statüsünde olduğunu ve Çinli teknoloji devinin yeni tabletler, giyilebilir cihazlar ve akıllı TV'lerle tamamen bağımsız bir Pura serisine hazırlanıyor olabileceğine dair ipucu vermeye yetiyor.