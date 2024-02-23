Kumar yayınları sonu oldu! Twitch'e erişim engeli getirildi

Popüler canlı yayın platformu Twitch'e kumar yayınları nedeniyle Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü kararıyla BTK tarafından erişim engeli getirildi.

Dünyaca ünlü canlı yayın platformu Twitch'e erişim engeli getirildi. Popüler canlı yayın platformu Twitch, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü kararıyla BTK tarafından engellendi.

BTK'DAN ERİŞİM ENGELİ

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü kararıyla BTK tarafından Twitch'e erişim engeli başlatıldı. BTK'nin web sitesinde, Twitch.tv'ye getirilen erişim engeli hakkında şu ifadelere yer verildi:

"twitch.tv, 22/02/2024 tarihli ve 2024/7 sayılı Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü kararıyla erişime engellenmiştir."

Erişim engeliyle ilgili henüz bir açıklama yok. Ancak tahminler yine kumar içeren yayınlar ile ilgili olabileceği yönünde.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde kumar yayınları barındırdığı için Kick.com'a da erişim engeli getirilmişti.