Küpe şeklindeki yerli işitme cihazı tanıtıldı! Görüntüde de işlevde de iddialı

İstanbul'da yerli bir firma, çok fonksiyonlu küpe şeklinde işitme cihazı üretti. Cihaz estetik görüntüsüyle dikkat çekiyor.

İstanbul'da yerli bir firma, kullanıcılarının estetik kaygısını azaltan çok fonksiyonlu işitme cihazı üretti. Küpe şeklinde üretilen cihaza şimdiden ilgi yoğun.

TÜBİTAK TARAFINDAN DESTEKLENİYORU

Beşiktaş'ta bir otelde düzenlenen basın toplantısında konuşan üretici firmanın genel müdürü Mehmet Emin Ağaç, ürünün teknolojisinin TÜBİTAK tarafından desteklendiğini söyledi.

"SESİN YANKISI DÜZENLİ BİR ŞEKİLDE GELİYOR"

Cihazın 5 yıllık bir Ar-Ge sonucunda piyasaya çıktığını belirten Ağaç, "Bu cihaz sesin mesafesi hakkında bilgi sahibidir. Kullanan kişi sesin ne kadar mesafeden konuşulduğunu, önden mi arkadan mı geldiğini hissedebiliyor? Sesin yankısı düzenli bir şekilde geliyor. Çünkü kulak kepçesinin fonksiyonları kullanıldığı için ciddi bir şekilde sesleri rahat anlayabiliyor. Rüzgar hiçbir şekilde işitme cihazının mikrofonunu etkilemiyor. Normal işitme cihazlarında bu ciddi bir sorun." diye konuştu.

"CİHAZI KÜPE İÇİNE YERLEŞTİRDİK"

İnsanların genelde işitme cihazı takmaktan utandıkları için ürünü kulakta küpe şeklinde tasarladıklarını dile getiren Ağaç, "Cihazı küpenin içine yerleştirerek küpeye can verdik." ifadesini kullandı. Ürünün 50'den fazla ülkede satılmaya başlandığını dile getiren Ağaç, cihazın küpe olmayan ve kulak arkasına takılan modelinin ise 3 yıldır satışta olduğunu kaydetti.

"ÇOK RAHAT, PRATİK"

Cihazı kullanan Aslı Kurtoğlu, bir süredir işitme kaybı yaşadığını belirterek, "Kulak arkası işitme cihazı kullandım ama bu yeni ürünle oldukça rahat ve pratik kullanıyorum. Küpe formunda birkaç çeşidi var. Çok rahat, pratik ve estetik. Kulağımda işitme cihazı olduğu anlaşılmıyor." dedi.