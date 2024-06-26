Meta Quest, Apple Vision Pro benzeri yeni bir pencere yerleşimini test ediyor!

Meta Quest ile Apple Vision Pro arasında bir çok farklı özellik var fakat Meta, Vision Pro'nun uygulama pencere yaklaşımını test eden yeni güncellemeyi test programı kullanıcılarına açtı.

Vision Pro kullanıcıları, serbest biçimli pencereleri kullanmanıza olanak sağlayan bir özelliği kullanıcılarına sunuyor. Birden fazla pencereyi aynı anda kullanabilmenize olanak sağlayan özellik, gözlüğü kullanırken istediğiniz yere pencereleri yerleştirebiliyorsunuz.

Evde Vision Pro'yu kullanırken pencereyi bir yere yerleştirdikten sonra dışarı çıkıp eve gelseniz bile pencere tam olarak yerleştirdiğiniz yerde kalıyor.

Meta Quest ise varsayılan olarak çok daha sınırlı bir deneyim sunuyor. Yalnızca üç pencereniz olabilir ve bunlar yalnızca yan yana konumlandırılabilir.

YENİ KLAVYE ÖZELLİKLERİ

Yeni pencere özelliğiyle birlikte daha fazla esneklik sağlayan özelliği sunmayı Meta Quest kullanıcılarına sunmayı şirket hedefliyor gibi görünüyor.

Bu özellik ayrıca düz ve kavisli monitörler arasında seçim yapmanıza olanak tanıyor ve sanal arka plan, sabit düzende elde ettiğiniz değişken karartmanın aynısını sunuyor. 9to5mac'in haberine göre, daha kolay yazmak için klavyeyi hem dikey hem de açılı olarak yerleştirmenize olanak tanıyan yeni bir sanal klavye özelliği de kullanıcıların kullanımına sunulacak.