Onuncu yıldönümü şerefine Apple, Watch X / Series 10'u yeniliyor! İlk görüntüler sızdırıldı

Apple'ın, cihazın onuncu yıldönümü için Apple Watch'u yenilemeyi planladığı söyleniyor, Apple Watch Series 10 veya Apple Watch X'in render görüntüleri sızdırıldığı iddia ediliyor.

91mobiles'in haberine göre, 2 inç ekrana sahip daha büyük modele ait olduğu iddia ediliyor. Mevcut Apple Watch Series 9 1,7 inç ekrana sahipken, Apple Watch Ultra 1,93 inç ekran boyutuna sahip, dolayısıyla bu şimdiye kadar bir Apple Watch'taki en büyük ekran olacak.

Bununla birlikte, boyutlarının kabaca 46 x 39,7 x 11,6 mm ölçülerinde olduğu söyleniyor, bu da onu genel olarak Series 9'dan daha büyük ancak Ultra'dan daha küçük yapıyor. Aksi takdirde, görseller Digital Crown, yan düğme ve kare ekran ile Series 9'a benzer bir tasarıma işaret ediyor.

ONUNCU YILI KUTLAMAK İÇİN ÖZEL OLACAK

Bloomberg'den Mark Gurman, önemli ölçüde elden geçirilmiş bir "Apple Watch X "in, cihazın onuncu yıldönümünü kutlamak üzere 2024 ya da 2025'te piyasaya sürüleceğini söyledi. Orijinal Apple Watch Eylül 2014'te duyurulmuş ve Nisan 2015'te piyasaya sürülmüştü.

Gurman, "Apple Watch X "in daha ince bir kasaya sahip olacağını söyledi. Renderlarda buna dair bir kanıt olmamasına rağmen, potansiyel olarak manyetik bir kayış bağlantı sistemine sahip olacağını söyledi.

Şu anda render görüntülerinin doğru olup olmadığı belli değil, ancak her iki durumda da Apple genellikle Eylül ayı civarında en son iPhone serisiyle birlikte yeni Apple Watch modellerini piyasaya sürüyor.

Apple'ın bu yıl, hipertansiyonu tespit edebilen saatle kan basıncı izlemeyi dahil etmeyi planladığı söylenirken, uyku apnesi tespitinin de 2024 Apple Watch modeline geleceği söyleniyor.