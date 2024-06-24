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Milyarder iş adamı Elon Musk 12. kez baba oldu!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Milyarder iş adamı Elon Musk 12. kez baba oldu!

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

52 yaşındaki iş adamının bu yılın başlarında Neuralink yöneticisi Shivon Zilis'le (aynı zamanda Strider ve Azure adında iki yaşında ikizleri var) üçüncü çocuğunu dünyaya getirdiği bildirildi.

52 yaşındaki milyarder iş insanı, Neuralink yöneticisi Shivon Zilis ile üçüncü çocuğunu kucağına aldı. Zilis ile birlikte 2 yaşında ikizleri Strider ve Azure bulunan Musk'ın yeni bebeğinin cinsiyeti ve ismi henüz bilinmiyor.

Bloomberg'in haberine göre, Musk'ın en az 12 çocuğu var. Bunlardan 6'sı son beş yıl içinde dünyaya geldi. Üçü şarkıcı Grimes ile, diğer üçü ise Neuralink şirketinin özel proje direktörü Shivon Zilis ile dünyaya geldi. 

Milyarder işadamı Elon Musk 12. kez baba oldu! - 1. Resim

Musk'ın ayrıca eski eşi Justine Wilson'dan 20 yaşında ikizleri ve 18 yaşında üçüzleri bulunuyor. Ne yazık ki çift, ilk çocuklarını bebeklik ani ölüm sendromu nedeniyle 10 haftalıkken kaybetmişti.

Musk ayrıca gerçek adı Claire Boucher olan şarkıcı Grimes ile 4 yaşındaki X, 2 yaşındaki Exa ve Tau olarak bilinen bebek Techno'nun da babası.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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