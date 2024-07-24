Netflix'ten oyun hamlesi! Eski Epic Games yöneticisi oyun departmanının başına getirildi

Netflix, hızla büyüyen oyun bölümüne önemli bir lider kazandırdı. Dijital yayın devi, yeni oyun başkanı olarak eski Epic Games yöneticisi Alain Tascan'ı işe aldığını duyurdu.

Apple, Netflix ile olan yarışı kaybetti! Netflix, dev teknoloji firmasının bir aylık gelirini tek günde elde ediyor

Apple, Netflix ile olan yarışı kaybetti! Netflix, dev teknoloji firmasının bir aylık gelirini tek günde elde ediyor

Alain Tascan, son olarak Epic Games'te oyun geliştirmeden sorumlu başkan yardımcısı olarak görev yaptı. Fortnite, Lego Fortnite, Rocket League, ve Fall Guys gibi popüler birinci parti oyunların geliştirilme süreçlerini yönetti. Yeni görevinde Tascan, doğrudan Netflix'in eş CEO'su Greg Peters’a rapor verecek.

Netflix, oyun işine Kasım 2021’de adım attığından bu yana Night School, Boss Fight, Next Games ve Spry Fox gibi önemli bağımsız stüdyoları satın aldı. Ayrıca birçok beğenilen bağımsız oyunu mobil platforma taşıdı. Şirketin biri Güney Kaliforniya’da, diğeri Helsinki'de olmak üzere iki yeni stüdyo inşa ettiği biliniyor.

OYUNLARA İLGİSİZLİK SORUNU

Netflix, oyunlar bölümüne büyük yatırımlar yapmasına rağmen, abonelerinin oyunlara ilgisi oldukça düşük. Şirketin kütüphanesinde 100’den fazla oyun bulunuyor, ancak abonelerin %1’inden azı her gün oyun oynuyor.

Alain Tascan'ın liderliğinde, Netflix'in oyun bölümünün bu ilgisizliği kırarak daha geniş bir oyuncu kitlesine ulaşmayı hedeflediği görülüyor.