PlayStation 5 Pro'nun detayları belli oldu! Yeni konsol ne zaman tanıtılacak?
Teknoloji Haberleri / Türkiye Gazetesi
Sony'nin merakla beklenen yeni oyun konsolu PlayStation 5 Pro hakkında yeni detaylar ortaya çıktı.
Güvenilir bir sızıntı kaynağı tarafından yapılan açıklamalara göre, PlayStation 5 Pro tasarımı, mevcut PlayStation 5 modeline oldukça benzer olacak. Ancak, birkaç küçük fark ve daha kalın bir yapının yanı sıra, konsolun disk sürücüsüz bir versiyonla piyasaya sürülebileceği de belirtiliyor.
PlayStation 5 Pro, mevcut modelden çok farklı bir tasarıma sahip olmayacak. İşte öne çıkan özellikler:
- Mevcut PlayStation 5 modeline benzer, ancak biraz daha kalın.
- Sızıntıya göre, PlayStation 5 Pro'nun disk sürücüsüz bir versiyonu piyasaya sürülebilir.
- Konsol, standart bir DualSense kontrolcüsü ile birlikte gelecek.
PLAYSTATİON 5 PRO'NUN TANITIM TARİHİ NE ZAMAN?
Tanıtım tarihi konusunda net bir bilgi olmasa da, sızıntıya göre PlayStation 5 Pro'nun Eylül ayının ilk yarısında duyurulması bekleniyor. Bu bilgi, 2024 yılında düzenlenen Gamescom etkinliğinde konsol hakkında konuşulan detaylarla da örtüşüyor.
PLAYSTATİON 5 PRO'NUN TASARIMI NASIL OLACAK?
PlayStation 5 Pro, mevcut PlayStation 5 modeline oldukça benzer bir tasarıma sahip olacak, ancak daha kalın bir yapıya sahip olabilir.
PLAYSTATİON 5 PRO'NUN DİSK SÜRÜCÜSÜ OLACAK MI?
Sızıntılara göre, PlayStation 5 Pro'nun disk sürücüsüz bir versiyonu piyasaya sürülebilir. Ancak bu bilginin doğruluğu henüz kesinleşmedi.
PLAYSTATİON 5 PRO NE ZAMAN TANITILACAK?
PlayStation 5 Pro'nun, Eylül ayının ilk yarısında resmi olarak tanıtılması bekleniyor.
Kaynak: Türkiye Gazetesi