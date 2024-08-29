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PlayStation 5 Pro'nun detayları belli oldu! Yeni konsol ne zaman tanıtılacak?

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
PlayStation 5 Pro&#039;nun detayları belli oldu! Yeni konsol ne zaman tanıtılacak?

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sony'nin merakla beklenen yeni oyun konsolu PlayStation 5 Pro hakkında yeni detaylar ortaya çıktı.

Güvenilir bir sızıntı kaynağı tarafından yapılan açıklamalara göre, PlayStation 5 Pro tasarımı, mevcut PlayStation 5 modeline oldukça benzer olacak. Ancak, birkaç küçük fark ve daha kalın bir yapının yanı sıra, konsolun disk sürücüsüz bir versiyonla piyasaya sürülebileceği de belirtiliyor.

PlayStation 5 Pro'nun detayları belli oldu! Yeni konsol ne zaman tanıtılacak? - 1. Resim

PlayStation 5 Pro, mevcut modelden çok farklı bir tasarıma sahip olmayacak. İşte öne çıkan özellikler:

  • Mevcut PlayStation 5 modeline benzer, ancak biraz daha kalın.
  • Sızıntıya göre, PlayStation 5 Pro'nun disk sürücüsüz bir versiyonu piyasaya sürülebilir.
  • Konsol, standart bir DualSense kontrolcüsü ile birlikte gelecek.

PlayStation 5 Pro'nun detayları belli oldu! Yeni konsol ne zaman tanıtılacak? - 2. Resim

PLAYSTATİON 5 PRO'NUN TANITIM TARİHİ NE ZAMAN?

Tanıtım tarihi konusunda net bir bilgi olmasa da, sızıntıya göre PlayStation 5 Pro'nun Eylül ayının ilk yarısında duyurulması bekleniyor. Bu bilgi, 2024 yılında düzenlenen Gamescom etkinliğinde konsol hakkında konuşulan detaylarla da örtüşüyor.

PlayStation 5 Pro'nun detayları belli oldu! Yeni konsol ne zaman tanıtılacak? - 3. Resim

PLAYSTATİON 5 PRO'NUN TASARIMI NASIL OLACAK?

PlayStation 5 Pro, mevcut PlayStation 5 modeline oldukça benzer bir tasarıma sahip olacak, ancak daha kalın bir yapıya sahip olabilir.

PlayStation 5 Pro'nun detayları belli oldu! Yeni konsol ne zaman tanıtılacak? - 4. Resim

PLAYSTATİON 5 PRO'NUN DİSK SÜRÜCÜSÜ OLACAK MI?

Sızıntılara göre, PlayStation 5 Pro'nun disk sürücüsüz bir versiyonu piyasaya sürülebilir. Ancak bu bilginin doğruluğu henüz kesinleşmedi.

PlayStation 5 Pro'nun detayları belli oldu! Yeni konsol ne zaman tanıtılacak? - 5. Resim

PLAYSTATİON 5 PRO NE ZAMAN TANITILACAK?

PlayStation 5 Pro'nun, Eylül ayının ilk yarısında resmi olarak tanıtılması bekleniyor.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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