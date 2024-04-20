Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Teknoloji > PlayStation oyunları artık iPhone'larda oynanabilecek!

PlayStation oyunları artık iPhone'larda oynanabilecek!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
PlayStation oyunları artık iPhone&#039;larda oynanabilecek!

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Apple, retro oyunları seven kullanıcılar için önemli bir karar aldı. Bu karar sonrasında, PlayStation oyunları artık iPhone ve iPad cihazlarında oynanabilecek.

App Store'a eklenecek olan "Provenance" isimli oyun emülatörü sayesinde iPhone ve iPad kullanıcıları, artık PlayStation oyunlarını oynayabilecekler. Apple tarafından alınan yeni kararla bilrikte, App Store'da yeni emülatör uygulamalarına izin verilecek.

Provenance, isimli oyun emülatörü NES, SNES, Game Boy, Nintendo 64 ve DS gibi Nintendo'nun klasik konsollarının çoğunu taklit edebilen bir performans sunuyor.

PlayStation oyunları artık iPhone'larda oynanabilecek! - 1. Resim

Ayrıca bu emülatör, Atari, Sega ve PlayStation oyunlarını da çalıştırabiliyor. Provenance emülatörünü indiren kullanıcıların dikkat etmesi gereken en önemli husus da telif problemleri. Fiziksel olarak oyuna sahip olsanız dahi Sony, Sega ve Nintendo oyunlarını emülasyon uygulamasına indirmenin, özellikle Nintendo tarafından  telif hakkı yasasının ihlali olarak kabul edildiği unutulmamalıdır.

Provenance ve diğer emülatörleri Apple yasal olarak kullanmak isteyenler için ücretsiz, bağımsız olarak geliştirilmiş oyunlar çevrimiçi olarak mevcuttur. Homebrew Hub'dan indirebileceğiniz bir Game Boy oyunu olan Unearthed buna bir örnektir. 

Provenance gibi Delta'da artık App Store'da yerini aldı ve Sony PlayStation Portable ve SEGA Dreamcast için için erken destek içeren bir sürümü Patreon'da satılıyor. 

 

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
İstanbul Modern'de "Müzede Oyun" şenliği!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
WhatsApp, Apple'a rakip mi oluyor? Hızlı dosya aktarma özelliği geliyor! - TeknolojiWhatsApp'a hızlı dosya aktarma özelliği geliyor!Her üç ödemeden biri Mastercard'ın Türkiye'de geliştirdiği sistemle yapılıyor! - TeknolojiTürkiye'de her üç işlemden biri Masterpass ile yapılıyor!Boeing, 2023 yılına kadar uçan arabaları Asya'ya getirmeyi hedefliyor! - TeknolojiUçan arabalar gerçek oluyor!Teknoloji yarışı beyne taşındı, hedef; düşünceleri harekete geçirmek - TeknolojiTeknoloji artık beyinde yarışılıyor!Askerin karadaki ateş gücü yerli çözümle artacak! - TeknolojiAskerin karadaki ateş gücü yerli çözümle artacak!Samsung yayınladığı güncellemeler ile kullanıcılarının güvenini sarsıyor! - TeknolojiSamsung güvenini kaybediyor!
Sonraki Haber Yükleniyor...