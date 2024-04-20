PlayStation oyunları artık iPhone'larda oynanabilecek!

Apple, retro oyunları seven kullanıcılar için önemli bir karar aldı. Bu karar sonrasında, PlayStation oyunları artık iPhone ve iPad cihazlarında oynanabilecek.

App Store'a eklenecek olan "Provenance" isimli oyun emülatörü sayesinde iPhone ve iPad kullanıcıları, artık PlayStation oyunlarını oynayabilecekler. Apple tarafından alınan yeni kararla bilrikte, App Store'da yeni emülatör uygulamalarına izin verilecek.

Provenance, isimli oyun emülatörü NES, SNES, Game Boy, Nintendo 64 ve DS gibi Nintendo'nun klasik konsollarının çoğunu taklit edebilen bir performans sunuyor.

Ayrıca bu emülatör, Atari, Sega ve PlayStation oyunlarını da çalıştırabiliyor. Provenance emülatörünü indiren kullanıcıların dikkat etmesi gereken en önemli husus da telif problemleri. Fiziksel olarak oyuna sahip olsanız dahi Sony, Sega ve Nintendo oyunlarını emülasyon uygulamasına indirmenin, özellikle Nintendo tarafından telif hakkı yasasının ihlali olarak kabul edildiği unutulmamalıdır.

Provenance ve diğer emülatörleri Apple yasal olarak kullanmak isteyenler için ücretsiz, bağımsız olarak geliştirilmiş oyunlar çevrimiçi olarak mevcuttur. Homebrew Hub'dan indirebileceğiniz bir Game Boy oyunu olan Unearthed buna bir örnektir.

Provenance gibi Delta'da artık App Store'da yerini aldı ve Sony PlayStation Portable ve SEGA Dreamcast için için erken destek içeren bir sürümü Patreon'da satılıyor.