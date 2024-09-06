Qualcomm, Intel'in çip tasarım birimlerine göz dikti! Satın alma iddiaları güçleniyor

Teknoloji dünyası, Qualcomm’un Intel’in bazı çip tasarım birimlerini satın alma planıyla çalkalanıyor. Son dönemde mali zorluklar yaşayan Intel, bazı iş birimlerini elden çıkarmayı değerlendirirken, Qualcomm bu fırsatı değerlendirme niyetinde.

Qualcomm'un özellikle Intel’in PC tasarım birimlerine yoğun ilgi gösterdiği belirtiliyor. Mobil çip üreticisi Qualcomm, genişleyen ürün portföyüyle, Intel'in farklı iş birimlerini incelemeye aldı.

QUALCOMM-INTEL SATIN ALMA GÖRÜŞMELERİ

Qualcomm, Snapdragon X işlemcileriyle kişisel bilgisayar pazarına giriş yaparak büyük bir adım atmıştı. Şimdi ise Intel'in tasarım iş birimlerine yönelik bir satın alma gerçekleştirme olasılığını değerlendiriyor. Konuya yakın kaynaklara göre, Qualcomm’un ilgisi özellikle PC tasarım birimleri üzerinde yoğunlaşıyor. Ancak sunucu segmenti gibi bazı alanların, şirket için daha az cazip olduğu ifade ediliyor.

INTEL'İN ZOR GÜNLERİ

Intel, geçtiğimiz aylarda mali raporlarında büyük bir gerileme yaşadığını açıklamış ve yüzde 15'lik personel azaltımına gitmişti. Bunun yanı sıra bazı varlıklarını elden çıkararak nakit tasarrufu sağlama stratejileri üzerinde çalışıyor. Şirket, dizüstü bilgisayarlar için tanıttığı Lunar Lake Core Ultra 200V işlemcilerinin üretiminin bir kısmını TSMC fabrikalarına kaydırmış durumda. Intel, gelir getirmeyen iş birimlerini satma planları yaparken, Qualcomm’un bu süreçte nasıl bir rol oynayacağı merak konusu.

RESMİ TEKLİF BEKLENİYOR

Henüz Qualcomm'dan Intel'e resmi bir teklif gelmiş değil, ancak bu satın alma planının önümüzdeki aylarda şekillenebileceği belirtiliyor. Intel’in yönetim kurulu, bu ay içinde yapılacak kritik toplantıda CEO Pat Gelsinger’in sunacağı radikal planları görüşecek. Bu planlar arasında, Intel’in programlanabilir çip birimi Altera'nın satışı da yer alıyor.