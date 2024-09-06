Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Teknoloji > Qualcomm, Intel'in çip tasarım birimlerine göz dikti! Satın alma iddiaları güçleniyor

Qualcomm, Intel'in çip tasarım birimlerine göz dikti! Satın alma iddiaları güçleniyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Qualcomm, Intel&#039;in çip tasarım birimlerine göz dikti! Satın alma iddiaları güçleniyor
Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Teknoloji dünyası, Qualcomm’un Intel’in bazı çip tasarım birimlerini satın alma planıyla çalkalanıyor. Son dönemde mali zorluklar yaşayan Intel, bazı iş birimlerini elden çıkarmayı değerlendirirken, Qualcomm bu fırsatı değerlendirme niyetinde.

Qualcomm'un özellikle Intel’in PC tasarım birimlerine yoğun ilgi gösterdiği belirtiliyor. Mobil çip üreticisi Qualcomm, genişleyen ürün portföyüyle, Intel'in farklı iş birimlerini incelemeye aldı.

Qualcomm, Intel'in çip tasarım birimlerine göz dikti! Satın alma iddiaları güçleniyor - 1. Resim

QUALCOMM-INTEL SATIN ALMA GÖRÜŞMELERİ

Qualcomm, Snapdragon X işlemcileriyle kişisel bilgisayar pazarına giriş yaparak büyük bir adım atmıştı. Şimdi ise Intel'in tasarım iş birimlerine yönelik bir satın alma gerçekleştirme olasılığını değerlendiriyor. Konuya yakın kaynaklara göre, Qualcomm’un ilgisi özellikle PC tasarım birimleri üzerinde yoğunlaşıyor. Ancak sunucu segmenti gibi bazı alanların, şirket için daha az cazip olduğu ifade ediliyor.

Qualcomm, Intel'in çip tasarım birimlerine göz dikti! Satın alma iddiaları güçleniyor - 2. Resim

INTEL'İN ZOR GÜNLERİ

Intel, geçtiğimiz aylarda mali raporlarında büyük bir gerileme yaşadığını açıklamış ve yüzde 15'lik personel azaltımına gitmişti. Bunun yanı sıra bazı varlıklarını elden çıkararak nakit tasarrufu sağlama stratejileri üzerinde çalışıyor. Şirket, dizüstü bilgisayarlar için tanıttığı Lunar Lake Core Ultra 200V işlemcilerinin üretiminin bir kısmını TSMC fabrikalarına kaydırmış durumda. Intel, gelir getirmeyen iş birimlerini satma planları yaparken, Qualcomm’un bu süreçte nasıl bir rol oynayacağı merak konusu.

RESMİ TEKLİF BEKLENİYOR

Henüz Qualcomm'dan Intel'e resmi bir teklif gelmiş değil, ancak bu satın alma planının önümüzdeki aylarda şekillenebileceği belirtiliyor. Intel’in yönetim kurulu, bu ay içinde yapılacak kritik toplantıda CEO Pat Gelsinger’in sunacağı radikal planları görüşecek. Bu planlar arasında, Intel’in programlanabilir çip birimi Altera'nın satışı da yer alıyor.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Bakan Hakan Fidan Kosova'da: Filistin meselesinde Mısır bir ön cephe ülkesidir
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
iPhone 16 Pro serisi 256GB depolama ile geliyor! 128GB seçeneği kalkıyor - TeknolojiiPhone 16 Pro serisinde o seçenek kalkıyor!Nintendo hız kesmiyor! Yeni Nintendo Switch ne zaman duyurulacak? - TeknolojiNintendo hız kesmiyor! Yeni Nintendo Switch ne zaman duyurulacak?Yeni özellikler yayınlandı! Samsung One UI 6.1.1 güncellemesi neler içeriyor? - TeknolojiSamsung'dan müjdeli haber! Yeni özellikler yayınlandı...Ay'da çığır açacak buluş! 120 milyon yıl önce volkanik aktivite olduğu saptandı - TeknolojiAy'da çığır açacak buluş!HÜRJET Mısır semalarında ilk uçuşunu gerçekleştirdi - TeknolojiHÜRJET Mısır semalarında!Instagram'a yeni özellik! Hikayelere yorum yazma dönemi başlıyor - TeknolojiInstagram'dan yeni özellik!
Sonraki Haber Yükleniyor...