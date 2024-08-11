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Intel’in finansal ve hukuki sorunları artıyor! Şirket ilk hukuki davasıyla karşı karşıya

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Intel’in finansal ve hukuki sorunları artıyor! Şirket ilk hukuki davasıyla karşı karşıya

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Intel, yatırımcılarını yanıltmakla suçlandığı ciddi bir davayla karşı karşıya kalabilir. Şirketin hissedarları, özellikle son dönemde yaşanan mali gerilemenin kasıtlı olarak gizlendiğini iddia ediyor. Bu suçlamalar, Intel'in 14. ve 13. Nesil CPU'larında yaşanan performans sorunları ve dökümhane bölümündeki zorluklarla ilişkilendiriliyor.

Son kazanç çağrılarında Intel, büyük işten çıkarmalar ve gelirlerdeki önemli düşüşleri açıklamış, bu durum hissedarlar arasında büyük bir hayal kırıklığı oluşturmuştu. Bu açıklamaların ardından şirketin piyasa değeri 32 milyar dolar düşerek yatırımcılar üzerinde büyük bir etki bıraktı.

San Francisco federal mahkemesinde açılan davada, Intel’in CEO’su Pat Gelsinger ve CFO’su David Zinsner, bu mali gerilemeyi gizlemekle suçlanıyor. Dava, Greater St. Louis İnşaat İşçileri Emeklilik Fonu tarafından açıldı ve Intel'in mevcut finansal sorunlarını daha da derinleştirebilir.

Intel’in finansal ve hukuki sorunları artıyor! Şirket ilk hukuki davasıyla karşı karşıya - 1. Resim

Ayrıca, işlemcilerdeki performans sorunları nedeniyle iki farklı firmanın daha hukuki işlem başlatmayı düşündüğü belirtiliyor. Bu durum, Intel’in yeni Arrow Lake-S masaüstü işlemcilerinin lansmanını da tehlikeye atabilir. Wccftech'in haberine göre, tüketici güveninin sarsıldığı bu dönemde, Intel’in bu krizi aşmak için şeffaf bir yaklaşım benimseyerek topluluğun güvenini yeniden kazanması gerekiyor.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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