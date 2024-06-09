Qualcomm, yeni işlemcisi Snapdragon 6s Gen 3'ü tanıttı!

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Qualcomm, orta sınıf telefonlara yönelik olan yeni işlemcisi Snapdragon 6s Gen 3 5G'yi gizlice tanıttı. Yeni işlemci önemli performans ve güç verimliliği ile öne çıkıyor.

Qualcomm'un Snapdragon işlemcileri, telefon üreticileri tarafından en çok işlemcilerinden bir tanesi. Şirket ürün yelpazesini günden güne genişleterek pazardaki konumunu iyileştirmeye devam ediyor.

Qualcomm, en yeni işlemcisi olan Snapdragon 6s Gen3'ü sessiz sedasız tanıttı. Uygun fiyatlı telefonlara güç verecek olan işlemci güç verimliliği ile ön plana çıkıyor.

SNAPDRAGON 6S GEN3 NELER SUNUYOR?

Şirketin resmi duyurusuna göre, Snapdragon 695'in 6 nm işlem teknolojisi ile yeniden ürettiği Snapdragon 6s Gen 3, çok daha iyi performans sağlayabiliyor.

Yonga seti, 2+6 konfigürasyonda, 2,3 GHz'e kadar saat hızı sunan iki Cortex A78 ve 2,0 GHz hızında altı Cortex-A55 çekirdeğine sahip. İşlemcinin ekran kartı bölümünde ise, Adrno 619 GPU kullanıldı.

Snapdragon 6s Gen 3 ile birlikte 2133 MHz'e kadar LPDDR4x bellek, UFS 2.2 depolama ve hızlı şarj için Quick Charge 4+ desteği sunuluyor.

Ayrıca 120Hz'de ekranlarda FHD+ (1080 x 2520) ekran çıkışının yanı sıra, H.264 (AVC), H.265 (HEVC), VP8 ve VP9 video kodekleriyle yeni işlemci uyumlu çalışacak.

KAMERADA BİR DEĞİŞİKLİK YOK

Yeni işlemci Snapdragon 6s Gen 3, akıllı telefon üreticilerinin tercihine göre 108MP fotoğraf çekimi, 32MP tek kamera, 25MP + 13MP çift kamera sistemi veya 13MP üçlü kamera sistemlerini destekleyebiliyor.

Qualcomm'un yeni işlemcisi, 60 fps'de 1080p video çekimii ve 120 fps'e kadar da 720p ağır çekim videoları destekliyor. Video kayıt ve çekimlerinde asıl önemli olan işlemcinin sundukları değil telefon üreticisinin destekleyip desteklemeyeceğidir. Akıllı telefon üreticileri telefon fiyatlarını ucuz tutmak için genelde işlemcinin tam performanslı özelliklerini kullanmayı tercih etmeyebiliyorlar.

İnternet hızında ise,Snapdragon X51 5G çipine sahip olan işlemci, hücresel veride 2,5 Gbps'a kadar indirme hızı sunabiliyor. Qualcomm FastConnect 6200 sistemi sayesinde WiFi 4, WiFi 5 ve Bluetooth 5.2 desteği yeni işlemcide sunuluyor.

Yeni işlemciyi ilk olarak hangi telefonun kullanacağı açıklanmasa da, sızıntılara göre ilk telefon Motorola G85 olacak.