Samsung S25 Ultra ilk kez görüldü! Yapay zeka için daha hızlı üretilecek

Samsung, 2024'ün başında amiral gemisi olan S24 Ultra'yı piyasaya çıkardı. Galaxy AI sayesinde, 2024 amiral gemisi şirketin seneyi oldukça karlı geçirmesine yardımcı olarak çok iyi performans sergiledi. Yeni gelecek olan S25 Ultra amiral gemisi için beklenti oldukça yüksek.

Ortaya çıkan yeni sızıntılarda, Samsung S25 Ultra'nın geliştirilmeye başlandığı ve final aşamasına geldiği anlaşılıyor. Galaxy S25 Ultra'nın model numarası SM-S938U olarak belirlendi ve seri numarasının sonundaki "U" harfi ABD'yi temsil eden ülke kodu.

IMEI veri tabanı listesinde gözüken Samsung S25 Ultra hakkında sızdırılan ilk bilgiler sadece bunlarla kalmıyor.

PhoneArena'nın haberine göre, Galaxy S25 Ultra'nın Evrensel Flash Depolama'nın bir sonraki yenilenmiş versiyonu olan UFS 4.1 ile piyasaya sürüleceği sızdırıldı.

CHATGPT'DEN DAHA HIZLI

Galaxy S24 Ultra, şu anda UFS 4.0 kullanıyor ve UFS 4.1 eski nesil depolama birimine göre okuma ve yazma hızları daha iyi performans veriyor.

Yeni depolama birimi sayesinde, Samsung Galaxy S25 Ultra'nın Galaxy AI'ı çalıştırma hızı artacak ve ChatGPT'de yaşanan bekleme problemleri ortadan kalkacak.

Daha hızlı veri aktarımları, kamera uygulamaları için sahne optimizasyonu ve gerçek zamanlı dil çevirisi dahil arka planda çalışan yapay zeka özellikleri için çok daha iyi bir depolama tercih edilmişe benziyor. Ayrıca, UFS 4.1 daha az pil tüketerek, telefonun pil ömrünü artıracak.

DEPOLAMA VE RAM MİKTARI ARTIYOR

Aynı sızıntı, Galaxy S25 Ultra'nın temel modelinin 256GB depolama alanı ve 12GB RAM'e sahip olacağını belirtiyor. Ancak, Galaxy S25 Ultra'nın 512GB ve 1TB modellerinin 16GB RAM ile gelmesi bekleniyor.

Bu, Galaxy S25 Ultra'yı 2021 yılında tanıtılan Galaxy Ultra 21'den bu yana 16 GB RAM içeren ilk Galaxy Ultra modeli olacak.

GALAXY S25 ULTRA'NIN KAMERASI NASIL OLACAK?

Galaxy S25 Ultra, 200MP ana kamera, 50MP Ultra geniş açılı kamera, 3x optik zoomlu 50MP telefoto kamera ve 5x optik zoomlu 50MP süper telefoto kamera ile dörtlü kamera kurulumuna sahip olacak.

Telefonun Snapdragon 8 Gen 4 AP tarafından destekleneceği ve yonga setinin daha yüksek saat hızlarında çalışacak şekilde yeniden tasarlandığı bildirildi.

GALAXY S25 ULTRA NE ZAMAN TANITILACAK?

Galaxy S25 serisinin önümüzdeki Ocak ayında tanıtılması bekleniyor. Ancak, ilk olarak Fransa'da Yaz Olimpiyatları başlamadan 10 Temmuz'da Paris'te Samsung Unpacked etkinliğini düzenleyecek. Etkinlik sırasında Samsung, Galaxy Z Fold 6, Galaxy Z Flip 6, Galaxy Watch 7 serisi ve Galaxy Ring'i tanıtması bekleniyor.