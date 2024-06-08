Google'dan beklenmedik hamle! Konum geçmişi kalıcı olarak silinecek

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Topluluklar her yerde! WhatsApp ve Instagram'ın ardından topluluk özelliği, Facebook Messenger'a geliyor

Google, haritalar uygulamasını kullanan kullanıcılarının daha önce ziyaret ettiği yerleri gösteren geçmişi kalıcı olarak sileceğini duyurdu.

Google, kullanıcılarının ziyaret ettiği konumları geçmişlerinde gösteriyordu. Alınan yeni kararla birlikte konum sekmesinde depolanan bütün bilgilerin silineceği açıklandı.

Şirketin yaptığı açıklama, kullanıcılar hakkında depolanan kişisel veri miktarını azaltma taahhüdünden bir yıl sonra gerçekleşti.

Bu özellik, kullanıcıların ziyaret ettiği herhangi bir zamanı hızlıca gösterebiliyordu.

GOOGLE ARTIK VERİLERİ DEPOLAMAYACAK

Ancak, bu özelliğin çalışması için gereken tüm veriler, şirketin sunucularında değil, kullanıcının telefonunda veya tabletinde yerel olarak depolanabilecek.

Şirketin "Google Haritalar" kullanıcılarına gönderdiği bir e-postada, kullanıcıların tüm eski seyahatleri 1 Aralık'a kadar kaydetmeleri ve ardından kalıcı olarak silineceği belirtildi.

Kullanıcılar, verilerinin silinmemesini veya cihazlar arasındaki verilerin şifresini korumak istiyorlarsa verilerini yedekleyebilecekler, ancak bu özellik yeni cihazlarda veya yeni epostalarda varsayılan olarak kapalı şekilde gelecek.

Şirket ayrıca konum geçmişi için varsayılan depolama süresini de azalttı. Artık geçmiş konum yalnızca üç ay sonra otomatik olarak siliniyor.