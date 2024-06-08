Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Teknoloji > Google'dan beklenmedik hamle! Konum geçmişi kalıcı olarak silinecek

Google'dan beklenmedik hamle! Konum geçmişi kalıcı olarak silinecek

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Google&#039;dan beklenmedik hamle! Konum geçmişi kalıcı olarak silinecek

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Google, haritalar uygulamasını kullanan kullanıcılarının daha önce ziyaret ettiği yerleri gösteren geçmişi kalıcı olarak sileceğini duyurdu.

Google, kullanıcılarının ziyaret ettiği konumları geçmişlerinde gösteriyordu. Alınan yeni kararla birlikte konum sekmesinde depolanan bütün bilgilerin silineceği açıklandı.

Şirketin yaptığı açıklama, kullanıcılar hakkında depolanan kişisel veri miktarını azaltma taahhüdünden bir yıl sonra gerçekleşti.

Bu özellik, kullanıcıların ziyaret ettiği herhangi bir zamanı hızlıca gösterebiliyordu. 

Google'dan beklenmedik hamle! Konum geçmişi kalıcı olarak silinecek - 1. Resim

GOOGLE ARTIK VERİLERİ DEPOLAMAYACAK

Ancak, bu özelliğin çalışması için gereken tüm veriler, şirketin sunucularında değil, kullanıcının telefonunda veya tabletinde yerel olarak depolanabilecek.

Şirketin "Google Haritalar" kullanıcılarına gönderdiği bir e-postada, kullanıcıların tüm eski seyahatleri 1 Aralık'a kadar kaydetmeleri ve ardından kalıcı olarak silineceği belirtildi.

Kullanıcılar, verilerinin silinmemesini veya cihazlar arasındaki verilerin şifresini korumak istiyorlarsa verilerini yedekleyebilecekler, ancak bu özellik yeni cihazlarda veya yeni epostalarda varsayılan olarak kapalı şekilde gelecek.

Şirket ayrıca konum geçmişi için varsayılan depolama süresini de azalttı. Artık geçmiş konum yalnızca üç ay sonra otomatik olarak siliniyor.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Ankara yine sele teslim! Yollar göle döndü, vatandaşlar mahsur kaldıBelediye meclisinde Yeşilçam filmlerini aratmayan anlar: 'Kim bu Candaroğlu' dediği sırada içeri girdi ve...
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
iPhone'larda olmayan uygulama kilitleme özelliği iOS 18 ile telefonlara gelecek! - TeknolojiTelefonlarda yıllardır olan özellik iPhone'a geliyor!Nvidia'nın yeni nesil GeForce RTX 50 mobil ekran kartları sızdırıldı! - TeknolojiNvidia'nın yeni göz bebeği sızdırıldı!Cep telefonu ve bilgisayar kullananların dikkatine! Sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kalabilirsiniz - TeknolojiCep telefonu kullanırken bu hatalara dikkat!Qualcomm, yeni işlemcisi Snapdragon 6s Gen 3'ü tanıttı! - TeknolojiQualcomm sessiz sedasız yeni işlemcisini duyurdu!Samsung S25 Ultra ilk kez görüldü! Yapay zeka için daha hızlı üretilecek - TeknolojiYeni amiral geminin detayları ortaya çıktı!Bilgisayar ekranında biri sizi gözetliyor! Microsoft'un tartışmalı hizmeti: Recall - TeknolojiBilgisayar ekranında biri sizi gözetliyor!
Sonraki Haber Yükleniyor...