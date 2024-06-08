Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Teknoloji > Topluluklar her yerde! WhatsApp ve Instagram'ın ardından topluluk özelliği, Facebook Messenger'a geliyor

Topluluklar her yerde! WhatsApp ve Instagram'ın ardından topluluk özelliği, Facebook Messenger'a geliyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Topluluklar her yerde! WhatsApp ve Instagram&#039;ın ardından topluluk özelliği, Facebook Messenger&#039;a geliyor

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Meta, Facebook Messenger için sessiz sedasız bir şekilde topluluklar özelliğini kullanıma sundu.

Meta'nın sahibi olduğu WhatsApp mesajlaşma uygulamasının ardından, topluluklar özelliği şimdi de Facebook Messenger için yayınlandı.

Bu özellik, kuruluşların, okulların ve diğer özel grupların daha organize ve yapılandırılmış bir şekilde iletişim kurmasına yardımcı olmak için tasarlandı. Techcruch'ın haberine göre, Meta 2022 yılında WhatsApp'ta Topluluklar özelliğini kullanıma sunmuştu.

Topluluklar özelliği, insanların Facebook grubuna ihtiyaç duymadan başkalarıyla bağlantı kurmasını hedefleyen bir özellik. 

Topluluklar her yerde! WhatsApp ve Instagram'ın ardından topluluk özelliği, Facebook Messenger'a geliyor. - 1. Resim

Facebook'un yaptığı açıklama şu şekilde:

“Ortak ilgi alanlarına sahip insanlarla bağlantı kurmak için Messenger’da özel bir topluluk oluşturabilirsiniz. Bu topluluklar, topluluk yöneticileri tarafından yönetilir. Messenger’daki herkes bu toplulukları bulabilir ve bu topluluklara katılabilir. Topluluklar, Facebook grubu değildir ve Facebook gruplarıyla aynı özelliklere sahip değildir.

Messenger’daki topluluklar, daha fazla herkese açık sohbetler için tasarlandığından Messenger’daki kişisel mesajlarınızla aynı gizlilik kurallarına uymazlar, bunun yerine Facebook gruplarıyla ilişkili topluluk sohbetleri gibi benzer gizlilik kurallarına uyarlar. Örneğin, topluluğunuzun mevcut ve gelecekteki tüm üyelerinin sohbet içeriklerini görebileceğini ve Meta’nın Topluluk Standartlarımıza aykırı içerikleri değerlendirdiğini unutmayın.” 

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Genç kadının kıyafet isyanı viral oldu: Elbiselerin ya böbrek kısmı açık ya da yırtmacı varKayıp doktor Deniz Toman’dan acı haber: Cansız bedeni bulundu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
OpenAI'ın geliştirdiği video oluşturma sistemine yeni rakip: KLING - TeknolojiÇin’den OpenAI’ın Sora’sına güçlü rakip!Samsung kullanıcılarının dikkatine! Galaxy cihazlarındaki büyük güvenlik açığını kapatan güncelleme yayınlandı - TeknolojiSamsung kullanıcıları dikkat!230 milyon dolar yatırım alan projenin satışları birden çakıldı! Human AI girişimi ne kadar sattı? - TeknolojiMilyon dolarlık proje başarısız oldu!Konsol oyuncularına müjde! Riot Games'in popüler oyunu Valorant konsollara geliyor - TeknolojiRiot Games'in popüler oyunu konsollara geliyor!Aya ulaşan ilk mürettebatta yer alan eski astronot William Anders uçak kazasında öldü! - TeknolojiÜnlü astronot uçak kazasında öldü!YouTube'un yeni tasarımı yayınlandı! Şimdilik sadece premium kullanıcıları yararlanabiliyor - TeknolojiYouTube'da yeni dönem başladı! Kullanıcılar memnun...
Sonraki Haber Yükleniyor...