Topluluklar her yerde! WhatsApp ve Instagram'ın ardından topluluk özelliği, Facebook Messenger'a geliyor

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Meta, Facebook Messenger için sessiz sedasız bir şekilde topluluklar özelliğini kullanıma sundu.

Meta'nın sahibi olduğu WhatsApp mesajlaşma uygulamasının ardından, topluluklar özelliği şimdi de Facebook Messenger için yayınlandı.

Bu özellik, kuruluşların, okulların ve diğer özel grupların daha organize ve yapılandırılmış bir şekilde iletişim kurmasına yardımcı olmak için tasarlandı. Techcruch'ın haberine göre, Meta 2022 yılında WhatsApp'ta Topluluklar özelliğini kullanıma sunmuştu.

Topluluklar özelliği, insanların Facebook grubuna ihtiyaç duymadan başkalarıyla bağlantı kurmasını hedefleyen bir özellik.

Facebook'un yaptığı açıklama şu şekilde:

“Ortak ilgi alanlarına sahip insanlarla bağlantı kurmak için Messenger’da özel bir topluluk oluşturabilirsiniz. Bu topluluklar, topluluk yöneticileri tarafından yönetilir. Messenger’daki herkes bu toplulukları bulabilir ve bu topluluklara katılabilir. Topluluklar, Facebook grubu değildir ve Facebook gruplarıyla aynı özelliklere sahip değildir.

Messenger’daki topluluklar, daha fazla herkese açık sohbetler için tasarlandığından Messenger’daki kişisel mesajlarınızla aynı gizlilik kurallarına uymazlar, bunun yerine Facebook gruplarıyla ilişkili topluluk sohbetleri gibi benzer gizlilik kurallarına uyarlar. Örneğin, topluluğunuzun mevcut ve gelecekteki tüm üyelerinin sohbet içeriklerini görebileceğini ve Meta’nın Topluluk Standartlarımıza aykırı içerikleri değerlendirdiğini unutmayın.”