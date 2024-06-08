Samsung kullanıcılarının dikkatine! Galaxy cihazlarındaki büyük güvenlik açığını kapatan güncelleme yayınlandı

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Samsung, kısa bir süre önce Exynos işlemcisine sahip Galaxy cihazlarını etkileyen güvenlik açığını açığını kapatan güncellemesini yayınladı.

Güvenlik araştırmacıları ve Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) ile işbirliği yapılarak tespit edilen bu açıklar, kullanıcı verileri ve sistem bütünlüğü açısından önemli bir risk oluşturuyordu.

Samsung tarafından yayınlanan Haziran güvenlik güncellemesi, birçoğu yüksek riskli olarak sınıflandırılan 24'ten fazla güvenlik açığını kapatıyor.

Bu güvenlik açıkları, saldırganların cihazlara yetkisiz erişim sağlamasına olanak tanıyan veri hırsızlığına, sistemin bozulmasına ve hatta tamamen kontrol altına alınmasına yol açabilen kritik hatalardan oluşuyor.

Belirtilen güvenlik güncellemesinin düzelttiği güvenlik açıkları şu şekilde:

Bellek bozulması: Saldırganlar bu açıklardan faydalanarak uygulamaları veya tüm işletim sistemini çökertebilir ve cihazı kullanılamaz hale getirebilir.

Saldırganlar bu açıklardan faydalanarak uygulamaları veya tüm işletim sistemini çökertebilir ve cihazı kullanılamaz hale getirebilir. Yetkisiz erişim: Güvenlik açıkları kimlik doğrulama mekanizmalarını atlayarak saldırganların hassas kullanıcı verilerine veya sistem işlevlerine erişim sağlamasına olanak tanıyabilir.

Güvenlik açıkları kimlik doğrulama mekanizmalarını atlayarak saldırganların hassas kullanıcı verilerine veya sistem işlevlerine erişim sağlamasına olanak tanıyabilir. Kod yürütme: En ciddi durumlarda, güvenlik açıkları saldırganların cihazda kötü amaçlı kod çalıştırmasına olanak tanıyarak cihazın işlemleri üzerinde tam kontrol sahibi olmalarını sağlayabilir.

USOM, etkilenen tüm Galaxy cihazları için Haziran güvenlik güncellemesinin yüklenmesinin aciliyetini vurgluyor.

Kullanıcıların ve sistem yöneticilerinin Samsung tarafından yayınlanan güvenlik güncellemesi belgelerini incelemelerini ve güncellemeyi mümkün olan en kısa sürede uygulamalarını tavsiye ediliyor.