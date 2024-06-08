Konsol oyuncularına müjde! Riot Games'in popüler oyunu Valorant konsollara geliyor

Riot'un taktiksel nişancı oyunu olan Valorant, 2020'de piyasaya çıktığından beri bilgisayarlara özel olarak oynanabiliyordu. Oyun geliştiricisi, yayınladığı yeni fragmanla Valorant'ın PS5 ve Xbox Series X / S'e geleceğini duyurdu.

Riot Games'in 2020 yılında piyasaya sürdüğü, Counter Strike ve Overwatch'a rakip olarak tanıtılan oyunu nihayet konsollara geliyor. 14 Haziran'dan itibaren PS5 ve Xbox Series X / S'de sınırlı bir beta sürümüne oyuncular katılabilecekler.

Beta süreci Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, Kanada, Avrupa ve Japonya ile sınırlı olacak ve Riot “muhtemelen kısa bir süre sonra diğer küresel bölgelere de yayılacağını” açıkladı.

Valorant'ın global olarak ne zaman yayınlanacağı henüz duyurulmadı.

KONSOLLAR İÇİN ÖZEL OYNANIŞ GELİŞTİRİLDİ

Riot Games'in popüler oyunu Valorant, şu anda sadece bilgisayarlarda oynanabiliyor. Klavye ve fare kullanımına uygun olarak geliştirilen oyun, konsol sahipleri için özel yapım oynanışa sahip olduğu duyuruldu.

Rekabetçi nedenler yüzünden konsol ile bilgisayar arasında çapraz oyun desteği desteklenmeyeceği açıklandı. TheVerge'nin haberine göre, Valorant'ın konsol sürümü bilgisayar sürümünden farklı bir oynanış mekaniğine sahip olacak.

Yapım yönetmeni Arnar Hrafn Gylfason yaptığı açıklamada “Valorant'ın temel, rekabetçi oynanışının bir kontrol cihazında doğal hissettirmesi gerektiği konusunda kararlıydık. Eğer bu oynanış vaadini yerine getiremezsek, bundan vazgeçmeye hazır olmalıydık. Umarız bunu başarmışızdır ama nihayetinde son sözü oyuncularımız söyleyecek." dedi.

MOBİL OYUNU DUYURULMUŞTU

Valorant'ın 2021 yılında bir mobil sürümü duyurulmuştu. Fakat oyunun mobil versiyonu hakkında yıllar geçtikçe herhangi bir bilgilendirme yapılmadı. Oyunun konsol versiyonunun oldukça fazla rakibi var. Fortnite, Apex Legends ve OverWatch 2 şu anda konsolda oynanan en çok oyunlar arasında yer alıyor.

Valorant'ın konsol versiyonunun global olarak ne zaman yayınlanacağı henüz açıklanmadı.