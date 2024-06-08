Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Teknoloji > Konsol oyuncularına müjde! Riot Games'in popüler oyunu Valorant konsollara geliyor

Konsol oyuncularına müjde! Riot Games'in popüler oyunu Valorant konsollara geliyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Konsol oyuncularına müjde! Riot Games&#039;in popüler oyunu Valorant konsollara geliyor

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Riot'un taktiksel nişancı oyunu olan Valorant, 2020'de piyasaya çıktığından beri bilgisayarlara özel olarak oynanabiliyordu. Oyun geliştiricisi, yayınladığı yeni fragmanla Valorant'ın PS5 ve Xbox Series X / S'e geleceğini duyurdu.

Riot Games'in 2020 yılında piyasaya sürdüğü, Counter Strike ve Overwatch'a rakip olarak tanıtılan oyunu nihayet konsollara geliyor. 14 Haziran'dan itibaren PS5 ve Xbox Series X / S'de sınırlı bir beta sürümüne oyuncular katılabilecekler.

Beta süreci Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, Kanada, Avrupa ve Japonya ile sınırlı olacak ve Riot “muhtemelen kısa bir süre sonra diğer küresel bölgelere de yayılacağını” açıkladı.

Valorant'ın global olarak ne zaman yayınlanacağı henüz duyurulmadı. 

Konsol oyuncularına müjde! Riot Games'in popüler oyunu Valorant konsollara geliyor - 1. Resim

KONSOLLAR İÇİN ÖZEL OYNANIŞ GELİŞTİRİLDİ

Riot Games'in popüler oyunu Valorant, şu anda sadece bilgisayarlarda oynanabiliyor. Klavye ve fare kullanımına uygun olarak geliştirilen oyun, konsol sahipleri için özel yapım oynanışa sahip olduğu duyuruldu. 

Rekabetçi nedenler yüzünden konsol ile bilgisayar arasında çapraz oyun desteği desteklenmeyeceği açıklandı. TheVerge'nin haberine göre, Valorant'ın konsol sürümü bilgisayar sürümünden farklı bir oynanış mekaniğine sahip olacak. 

Yapım yönetmeni Arnar Hrafn Gylfason yaptığı açıklamada “Valorant'ın temel, rekabetçi oynanışının bir kontrol cihazında doğal hissettirmesi gerektiği konusunda kararlıydık. Eğer bu oynanış vaadini yerine getiremezsek, bundan vazgeçmeye hazır olmalıydık. Umarız bunu başarmışızdır ama nihayetinde son sözü oyuncularımız söyleyecek." dedi. 

Konsol oyuncularına müjde! Riot Games'in popüler oyunu Valorant konsollara geliyor - 2. Resim

MOBİL OYUNU DUYURULMUŞTU

Valorant'ın 2021 yılında bir mobil sürümü duyurulmuştu. Fakat oyunun mobil versiyonu hakkında yıllar geçtikçe herhangi bir bilgilendirme yapılmadı. Oyunun konsol versiyonunun oldukça fazla rakibi var. Fortnite, Apex Legends ve OverWatch 2 şu anda konsolda oynanan en çok oyunlar arasında yer alıyor. 

Valorant'ın konsol versiyonunun global olarak ne zaman yayınlanacağı henüz açıklanmadı. 

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Elazığ’da korkunç ölüm: Traktörün altında kalarak can verdiYKS'nin acı tablosu! Sınava geç kalan öğrenci ile annesi gözyaşlarına boğuldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
OpenAI'ın geliştirdiği video oluşturma sistemine yeni rakip: KLING - TeknolojiÇin’den OpenAI’ın Sora’sına güçlü rakip!Topluluklar her yerde! WhatsApp ve Instagram'ın ardından topluluk özelliği, Facebook Messenger'a geliyor - TeknolojiFacebook Messenger'a yeni özellik yolda!Samsung kullanıcılarının dikkatine! Galaxy cihazlarındaki büyük güvenlik açığını kapatan güncelleme yayınlandı - TeknolojiSamsung kullanıcıları dikkat!230 milyon dolar yatırım alan projenin satışları birden çakıldı! Human AI girişimi ne kadar sattı? - TeknolojiMilyon dolarlık proje başarısız oldu!Aya ulaşan ilk mürettebatta yer alan eski astronot William Anders uçak kazasında öldü! - TeknolojiÜnlü astronot uçak kazasında öldü!YouTube'un yeni tasarımı yayınlandı! Şimdilik sadece premium kullanıcıları yararlanabiliyor - TeknolojiYouTube'da yeni dönem başladı! Kullanıcılar memnun...
Sonraki Haber Yükleniyor...