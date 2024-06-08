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Aya ulaşan ilk mürettebatta yer alan eski astronot William Anders uçak kazasında öldü!

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Aya ulaşan ilk mürettebatta yer alan eski astronot William Anders uçak kazasında öldü!

Teknoloji Haberleri  / Anadolu Ajansı

NASA'nın Apollo 8 uzay görevinde yer alan eski astronot William Anders, Seattle şehri yakınlarında uçak kazasında öldü.

ABD basınındaki haberlere göre, Anders'ın sahip olduğu eski model uçak, Seattle kenti yakınlarındaki San Juan Adaları açıklarında suya düştü ve battı.

Anders'ın oğlu Greg Anders, 90 yaşındaki babasının hayatını kaybettiğini açıkladı.

Aya ulaşan ilk mürettebatta yer alan eski astronot William Anders uçak kazasında öldü! - 1. Resim

NASA'nın Apollo 8 misyonu, alçak dünya yörüngesinden ayrılarak Ay'a ulaşan ilk mürettebatlı uzay uçuşu olmuştu. Mürettebat, Ay'a inmeden yörüngesinde 10 kez dönmüş ve ardından güvenli bir şekilde dünyaya geri gelmişti.

Anders'ın bu görev sırasında çektiği "Dünya'nın doğuşu" isimli ikonik fotoğrafı, o güne kadar uzaydan dünyanın çekilen ilk fotoğrafı olması sebebiyle büyük ilgi görmüştü.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Anadolu Ajansı
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