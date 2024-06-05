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NASA: Hubble Uzay Teleskobu bozuldu

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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NASA: Hubble Uzay Teleskobu bozuldu

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Hubble Uzay Teleskobu'nun jiroskop sistemindeki arıza nedeniyle uyku moduna geçirildiği duyurdu. Arızanın giderilmesi için çalışıldığı bildirildi.

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Hubble Uzay Teleskobu'nun uzayı gözlemlemesinin geçici olarak durdurulduğunu belirtti.

NASA’dan yapılan açıklamada teleskobun jiroskop sistemindeki arıza nedeniyle uyku moduna geçirildiği kaydedildi.

Uzun süreli odaklanma sisteminin bir parçası olan jiroskoplardan birinin arızalanmasına rağmen Hubble Teleskobu'nun güvende ancak atıl olduğu ifade edildi.

Açıklamada, yetkililerin Hubble Uzay Teleskobu'ndaki arızayı gidermek için ne yapılması gerektiği üzerinde çalıştıkları aktarıldı.

1990’da yörüngeye oturtulan Hubble Uzay Teleskobu'nda bulunan bir veya iki çalışan jiroskopla halen keşif yapmaya devam edebileceği belirtiliyor.

Hubble Uzay Teleskobu'na en son 2009’da uzaydaki gözlemleri sırasında doğru yöne odaklanmasını ve sabit kalmasını sağlayan 6 yeni jiroskop konulmuştu.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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