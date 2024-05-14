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Güneş'te bir patlama daha oldu! Nasa o anların fotoğrafını yayımladı

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Güneş&#039;te bir patlama daha oldu! Nasa o anların fotoğrafını yayımladı

Dünya Haberleri

Güneş'te üst üste patlamalar yaşanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde yaşanan patlamanın ardından devasa bir patlama yaşandı. NASA, Güneş'teki patlamanın fotoğrafını yayınladı.

Samanyolu Galaksisinin merkezindeki Güneş'te üst üste patlamalar yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde son 20 yılın en güçlüsü olarak kaydedilen ve G4 sınıfı bir jeomanyetik fırtınaya neden patlamanın ardından devasa bir güneş patlaması daha meydana geldi.

TRT'de yer alan habere göre ABD’deki Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA), Güneş yüzeyindeki şiddetli bir jeomanyetik fırtınayı tespit etti.

Güneş'teki patlamalar sonucu oluşan jeomanyetik fırtınanın kaynağının "Bölge 3664" olarak adlandırılan "büyük, karmaşık bir güneş lekesi kümesi" olduğu belirlendi.

NOAA'nın açıklamasında, Dünya'ya yaklaşmakta olan fırtınanın muhtemel etkilerine dikkat çekilerek, "yaygın voltaj kontrolü sorunlarının ortaya çıkabileceği" ve yörüngelerdeki uydularda "sürtünme, izleme ve yönlendirme sorunlarının" yaşanabileceği kaydedildi.

Söz konusu fırtınadan kaynaklı uydu navigasyon sistemlerinde ve radyo alıcılarının frekanslarında aksamalar oluşabileceği, saatler sürecek kesintiler yaşanabileceği veya benzer bazı aletlerin hiç çalışmayabileceği kaydedildi.

GÜNEŞ'TEKİ PATLAMA ANI

NASA, Güneş'teki büyük patlamanın fotoğrafını yayınladı.

Güneş'te bir patlama daha oldu! Nasa o anların fotoğrafını yayımladı - 1. Resim

DAHA ÖNCE DE PATLAMIŞI

Güneş'te 10 Mayıs'ta güçlü bir patlama meydana gelmişti.

NASA, Güneş'teki büyük patlamanın fotoğrafını yayınladı. ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi, Güneş yüzeyindeki patlamalardan dolayı 2005'ten bu yana ilk kez bu şiddette "Jeomanyetik Fırtına" yaşanabileceğini açıklamıştı.

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