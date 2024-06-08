230 milyon dolar yatırım alan projenin satışları birden çakıldı! Human AI girişimi ne kadar sattı?

Geçtiğimiz yıl 230 milyon dolar yatırım alan yapay zeka tabanlı cihaz Humane AI Pin, satışa çıktıktan sonra 7 milyon dolar gelir elde etti. 1 milyar dolara yaklaşan bir bedel belirleyen şirketin HP'ye satılması bekleniyor.

Akıllı telefonların sonunu getireceği iddia edilen Humane AI Pin cihazının satışları beklenilen ilgiyi yakalayamadı. Cihazın incelemeleri yayınlanmadan birkaç gün önce, şirket kurucuları ve tüm çalışanlar toplandı. Kötü yorumlara hazırlıklı olunmasını isteyen şirket kurucuları Bethany Bongiorno ve Imran Chaudhri öngörülerinde yanılmadılar.

699 dolarlık fiyat etiketine sahip yapay zeka tabanlı cihaz, yurt dışı basınında yerden yere vuruldu.

Cihaz için inceleme hazırlayan Gazeteciler, AI Pin'in "tamamen bozuk" olduğunu, "gözle görülür kusurları" olduğunu ve hatta "incelediğim en kötü ürün" olduğunu belirttiler.

Cihazın incelemelerinin yayınlanmasından yaklaşık birkaç hafta sonra, Humane şirketi HP'y satılma konusunda gayri resmi görüşmelere başladı ve şirketin değeri 1 milyar dolardan fazla olarak değerlendirildi.

HUAMNE AI PIN NE KADAR SATTI?

Piyasaya sürülmeden önce 100 bin adet satış rakamına ulaşacağı düşünülen Huamne AI, hedeflenen satış rakamının sadece onda birine ancak ulaşabildi.

Engadget'in haberine göre, AI Pin sadece 10 bin adet civarında satış yapabildi. 699 dolarlık satış fiyatı olan cihaz 4G aboneliği de dahil edilince 7,24 milyon dolar gelir elde etti. Open AI'ın CEO'su Sam Altman'ın da yatırımcısı olduğu şirket geçtiğimiz yıl 230 milyon dolarlık yatırım toplamıştı.

Beklenileni karşılayamayan şirket, muhtemel satış için kolları sıvadı. 1 milyar dolar civarında bir satış etiketi belirleyen şirketin HP ile görüşme halinde olduğu belirtiliyor.