OpenAI'ın geliştirdiği video oluşturma sistemine yeni rakip: KLING

230 milyon dolar yatırım alan projenin satışları birden çakıldı! Human AI girişimi ne kadar sattı?

230 milyon dolar yatırım alan projenin satışları birden çakıldı! Human AI girişimi ne kadar sattı?

Dünya şu anda OpenAI'ın Sora video oluşturma sistemini konuşurken, Çin'de TikTok'un rakibi olarak görülen Kuaishou, son derece güçlü bir yapay zeka hamlesi yaptı.

kling olarak isimlendirilen yeni video oluşturma yapay zekası, ürettiği videolara bakıldığında rakibi olan Sora'dan çok daha iyi bir konumda olduğu görülüyor.

Şu anda aktif olarak yapay zeka videolarını ayırt etmede kullanılan yöntemler tekrardan gözden geçirilebilir.

Kling, basit taleplere karşılık vererek 1080p çözünürlükte, 30 fps hızında 2 dakikalık videolar oluşturabiliyor. En önemli özelliği, gerçek dünya fiziksel özelliklerini doğru bir şekilde simüle edebilmesi.

Ayrıca, 1920x1080p'den 1080x1920p'ye kadar değişen boyutlarda ve çözünürlüklerde görüntüler oluşturabiliyor. Ancak üretebildiği videoların süresi 60 saniye ile sınırlı.

Ayrıca neden-sonuç ilişkisini anlamakta zorlanıyor ve bu durum videoda problemlere yol açarak videoların gerçekçiliğini bozuyor.

SORA GEÇ Mİ KALDI?

Kling, metinsel talepleri zengin ve canlı sahnelere dönüştürürken Difüzyon Transformatörü mimarisinden faydalanıyor. Derin öğrenme modelleri sınıfında yer alan bir tür yapay sinir ağı olan tescilli bir 3B VAE (Çeşitlilikli Otomatik Kodlayıcı) ve değişken çözünürlük eğitimiyle çeşitli en-boy oranları desteği sunuyor.

Ayrıca Kling, tek bir tam vücut fotoğrafından tam ifade ve uzuv hareketine olanak tanıyan gelişmiş bir 3B yüz ve vücut yeniden yapılandırma teknolojisine sahip.

Kling “Çinli bir adam masada oturuyor ve yemek çubuklarıyla erişte yiyor” istemiyle aşağıdaki video üretildi.

Yapay zekaya sahip modeller oluşturmaya gelince, Çin'in giderek daha fazla ön plana çıktığı açıkça görülüyor. Kling'in hazırladığı ve kamuya açık olarak yayınlanan videoda şu anda modelin yetenekleri hakkında yalnızca ön bilgiler veriliyor.

Open AI, Sora'yı bu yılın sonuna kadar piyasaya çıkarmayı planladığını duyurmuştu, ancak metinden video oluşturan Çinli modelleri yakalamak için geç kalabilirler.

Kling, metni videoya dönüştüren ilk Çin modeli değil. 4 Mayıs'ta piyasaya sürülen Vida AI, 1080p çözünürlükte ve 16 saniye uzunluğunda içerik üreterek Sora'ya meydan okuyan Çin yapımı ilk model olmuştu.