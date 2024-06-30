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Haberler > Teknoloji > Redmi 13, Türkiye’de satışa sunuldu! 62 dakikada yüzde 100 şarj düzeyi

Redmi 13, Türkiye’de satışa sunuldu! 62 dakikada yüzde 100 şarj düzeyi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Redmi 13, Türkiye’de satışa sunuldu! 62 dakikada yüzde 100 şarj düzeyi
Redmi, Mediatek, Haber

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Redmi, yeni üyesi Redmi 13’ü Türkiye’de satışa sundu. Redmi 13’ün fiyatı 10.999 TL.

ÖMER TEMÜR'UN HABERİ - Redmi, yeni üyesi Redmi 13’ü Türkiye’de satışa sundu. Giriş seviyesi bir telefon olan Redmi 13, ekran özellikleriyle dikkat çekiyor.

Cihazda, 6,79 İnç büyüklüğe ve 1080x2460 (FHD+) piksel çözünürlüğe sahip IPS LCD bir panel kullanılıyor. Aynı zamanda 90 Hz tazeleme hızı desteği ile daha akıcı bir deneyimi kullanıcılara sunuyor.

Kamera tarafında ise 108 MP ana kamera, 2 MP makro-kamera ve 13 MP ön kamera yer alıyor.

Gücünü MediaTek’in Helio G91’den alan cihaz, 6 ve 8 GB RAM ile 128 ve 256 GB seçenekleri ile tüketicinin beğenisine sunulurken, 1 TB’a kadar hafıza kartı desteği sunuluyor.

5030 mAh büyüklüğünde bir batarya ile gelen Redmi 13, 33W hızlı şarj özelliği sayesinde sadece 62 dakikada yüzde 100 şarj düzeyine ulaşabiliyor. Redmi 13’ün fiyatı 10.999 TL

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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