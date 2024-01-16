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    Renk değiştiren balık kışkırtılınca öfkeden siyaha döndü

    Kaynak: Live Science / Düzenleyen:

    Bilim insanları, Endonezya'daki bir balık türünün baskın erkeklerinin saldırganlığın arttığı dönemlerde siyaha döndüğünü keşfetti. Bir çatışmanın başlangıcında aniden beliren siyah desenleri, diğer balıklara üstünlük sinyali işlevi görüyor.

    Renk değiştiren balık kışkırtılınca öfkeden siyaha döndü
    Teknoloji Haberleri  / Live Science

    Araştırmacılara göre, siyah desenlere sahip Celebes medaka (Oryzias celebensis) balık türünün erkeklerinin saldırma ihtimali daha yüksekken, saldırıya uğrama ihtimali ise düşüyor. Bu siyah desenler, erkekler arasındaki çatışmanın başlamasından yaklaşık bir dakika sonra ortaya çıkıyor.

    Erkeklerin renginin neden koyulaştığını araştıran bilim insanları, üç su deposu kurdu. İki su deposu yosunla kaplıydı; bunlardan birinde iki erkek ve bir dişi, diğerinde ise üç erkek vardı. Üçüncü depoda hiç yosun yoktu ve iki erkek ve bir dişi mevcuttu.

    Balıklar her iki yosun kaplı su deposunda da birbirlerine saldırırken diğer su deposunda saldıramadılar; bu da kendilerini bir saldırı başlatacak kadar güvende hissetmeleri için bir miktar korumanın gerekli olabileceğini düşündürüyor.

    Koyu desenlere sahip erkekler, saldırılarını benzer desenlere sahip diğer baskın erkeklere yoğunlaştırdı ancak aynı zamanda koyu desenli olmayan dişilere ve erkeklere de saldırdılar. Koyu desenli olmayan erkekler, koyu desenli erkeklere nadiren saldırırken, koyu desenli olmayan diğer erkeklere ve dişilere saldırdılar.

    Dişiler saldırılarını çoğunlukla koyu lekeler olmayan erkeklere yoğunlaştırdı. Koyu lekeli erkeklerin dişilere saldırma ihtimali daha yüksekti. Dişilere yönelik saldırılar, hakimiyet gösterilerinin çiftleşme haklarından çok bölgeye ve kaynaklara erişimle ilgili olabileceğini gösteriyor.

    RENK DEĞİŞİMİ NASIL OLUYOR? 

    Araştırmacılar, bu koyu lekelerin fiziksel uygunluğa işaret edebileceğini, yani lekelere sahip olmayan dişi ve erkeklerin kazanma ihtimallerinin düşük olduğu uzun süreli çatışmalara girme ihtimallerinin daha düşük olabileceğini öne sürüyor.

    Baskın erkekler de bu uyarı sinyali sayesinde kaynaklarını savunmak için daha az enerji harcamak zorunda kalıyor.

    Ekip, renk değişiminin ardındaki mekanizmaları belirlemek için analiz yapmamış olsa da, diğer balık türlerinde benzer değişiklikler, pigment granülleri içeren hücreler üzerindeki nörotransmiterlerin etkisi yoluyla kolaylaştırılmaktadır.

    Pigment hücrelerde yoğunlaştığında renklenme daha yoğun görünür. Dağıldığında renk daha açık görünür. Medaka türünde, hücreler muhtemelen melanozom olarak bilinen koyu renkli granüller içeren melanoforlardır. Bu renk değişimi olgusu diğer balık türlerinde de görülmektedir. Trinidad lepisteslerinde (Poecilia reticulata), bir rakibe saldırmaya hazırlanan baskın balığın gözleri siyaha döner.

    Düzenleyen:  - Teknoloji
    Kaynak: Live Science
    BilimBalık
    Haberler > Teknoloji > Renk değiştiren balık kışkırtılınca öfkeden siyaha döndü
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