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Haberler > Teknoloji > REZERVEM’den yurt dışı atağı! Michelin yıldızlı restoranları Türkler rezerve edecek 

REZERVEM’den yurt dışı atağı! Michelin yıldızlı restoranları Türkler rezerve edecek 

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
REZERVEM’den yurt dışı atağı! Michelin yıldızlı restoranları Türkler rezerve edecek 

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye’de Michelin yıldızlı ve fine dining restoranlara hizmet veren Rezervem; rotasını yurt dışına çevirdi.

ÖMER TEMÜR'ÜN HABERİ -  Globalleşme hedefi kapsamında ilk olarak İngiltere’de hizmet sunmaya başlayan Rezervem, yakın zamanda Mısır’ın en popüler turizm bölgesi Sharm El Sheikh’de yer alan 7 oteli de müşteri portföyüne ekledi.

Yurt dışındaki restoran ve otellerle yoğun bir şekilde görüştüklerini belirten Rezervem Kurucusu Bekir Topuz “Çok kısa zamanda İngiltere ve Mısır pazarlarının yanı sıra dünyanın dört bir köşesinde hizmet vermeye başlayacağız. Çok fazla talep alıyoruz. Bu yıl sunacağımız yeni hizmetlerimizle rezervasyon ve müşteri deneyimini daha üst seviyelere taşıyacağız. Biz inanıyoruz ki 5 yıl içinde bu alanda global pazarlarda rakipsiz olacağız” dedi.

REZERVEM’den yurt dışı atağı! Michelin yıldızlı restoranları Türkler rezerve edecek  - 1. Resim

Rezervem; restoranlar için geliştirdiği özel bir yazılım ile rezervasyon süreçlerini ve restoran yönetimini teknoloji ile buluşturuyor. Geçtiğimiz yıl hizmet verdiği restoran sayısını 3 katına çıkaran ve yüzde 200 büyüme elde eden Rezervem, 2024 yılında restoran sayısını 250’ye çıkarmayı hedefliyor. Firma, yurt dışında ise Kanada ve Avustralya dâhil 100 restorana ulaşmayı planlıyor.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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