Savunmada Çelik Kubbe hamlesi! Erdoğan başkanlığında açıklandı

Savunma Sanayii İcra Komitesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Külliye'de toplandı. Komite'nin ardından yapılan yazılı açıklamada, katmanlı hava savunma sistemleri ile tüm algılayıcı ve silahların entegre çalışmasını temin eden yerli ve milli "Çelik Kubbe Projesi"ne dikkat çekildi.

Savunma Sanayii İcra Komitesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'deki Külliye'de bir araya geldi. Toplantıda katmanlı hava savunma sistemleri ile tüm algılayıcı ve silahların entegre çalışmasını temin eden yerli ve milli "Çelik Kubbe Projesi" değerlendirildi.

Ayrıca Komite'de ayrıca Milli Muharip Uçak KAAN, Bayraktar TB3, AKINCI ve AKSUNGUR tedarik projeleri ile sürü yetenekli, kamikaze ve mini İHA projeleri vb. pek çok konu ele alındı. Detaylar ise şu şekilde:

ÇELİK KUBBE HAMLESİ!

Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı'nda, Türk savunma sanayiinin eriştiği seviye, gelecek hedefleri ve kritik projelere ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu, yerli ve millî savunma sanayiinin desteklenmesine yönelik kararlılık vurgulandı. Müteakiben, Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı ihtiyaçlarına yönelik mevcut ve yürütülecek projelere ilişkin değerlendirme yapıldı.

Toplantı kapsamında; Katmanlı hava savunma sistemlerimiz ile tüm algılayıcı ve silahlarımızın bir ağ yapısı altında birbirleriyle entegre çalışması, ortak hava resminin oluşturulması, gerçek zamanlı olarak harekat merkezlerine ulaştırılması ve yapay zeka destekli olarak karar vericilere sunulmasını temin eden yerli ve millî olarak geliştirmekte olunan ÇELİK KUBBE Projesi, Hava savunma ve füze sistemleri geliştirilmesine ilişkin projeler, Millî Muharip Uçak KAAN projesine ilişkin gelecek dönemde yürütülecek faaliyetler gündeme geldi.

ÇOK SAYIDA PROJE DEĞERLENDİRİLDİ

BAYRAKTAR TB3, AKINCI ve AKSUNGUR silahlı insansız hava araçlarının ve ilgili alt sistemlerin tedarikine yönelik projeler ile sürü yetenekli, kamikaze ve mini insansız hava ve deniz araçları projeleri, Ülkemizin uzay erişim yeteneğinin geliştirilmesine yönelik projeler, Kara, hava ve denizlerimizde durumsal farkındalığımızı artırıcı sistemler ile elektronik harp sistemleri ve mini/mikro insansız hava araçlarına ve sürü yeteneğine sahip kamikaze insansız deniz araçlarına karşı savunma sistemi projeleri, Envanterde yer alan tanklarımızın ve savaş uçaklarımızın yerli ve millî imkanlarla modernizasyonuna yönelik projeler ile hava ve deniz araçlarının motor ve güç aktarma sistemlerinin geliştirilmesine ilişkin projeler ele alındı.

Komuta kontrol, haberleşme ve bilgi yönetim sistemleri tedarikine yönelik projeler, Taktik Tekerlekli Zırhlı Devriye Aracı ve Silah Taşıyıcı Araçlar ile muhtelif kara araçları tedarik projeleri, Kıyı Römorkörü ve Bot Sistemleri tedarikine yönelik deniz araçları projeleri, Kuantum teknolojilerine yönelik altyapı oluşturma projeleri, Ülkemize teknolojik üstünlük kazandıracak ürün ve sistemlerin geliştirilmesinde ihtiyaç duyulan insan kaynağı yetkinlik envanterinin geliştirilmesi, sektörde yaygınlaştırılması ve sürdürülebilirliğinin sağlanarak değer oluşturulmasına yönelik Savunma Sanayiinde Millî Yetkinlik Hamlesi Projesi görüşülerek karara bağlandı.

Toplantıda Türk savunma sanayiinde erişilen noktadan duyulan memnuniyet ifade edilerek, ilerleyen dönemde daha da yüksek azim ve kararlılıkla çalışmaların sürdürülmesinin gerekliliği vurgulandı, yerli ve millî teknolojiler kullanılarak faaliyetlerin azim ve kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi.