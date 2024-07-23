Selçuk Bayraktar'dan heyecanlandıran paylaşım! KIZILELMA PT-3 motor çalıştırma testinde

Baykar tarafından geliştirilen KIZILELMA İnsansız Savaş Uçağı geliştirilmeye devam ediyor. Selçuk Bayraktar, KIZILELMA'nın 3. prototipinin test görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Baykar tarafından geliştirilen yerli ve milli imkanlarla Türkiye'nin gücüne güç katacak SİHA'sı KIZILELMA PT-3'ün yeni videosunu sosyal medya hesabında paylaştı.

KIZILELMA'nın motor çalıştırma testine tabi tutulduğu videoda testin sorunsuz bir şekilde gerçekleştirildiği görülüyor.

Motor çalıştırma testini tamamlayan SİHA'nın ne zaman havalanacağı hakkında Selçuk Bayraktar açıklama yapmadı.

BAYKAR KIZILELMA'NIN ÖZELLİKLERİ NELER?

Bayraktar tarafından geliştirilen KIZILELMA'nın özellikleri dikkat çekiyor. Agresif manevra kabiliyetleriyle hava-hava muharebeleri sırasında düşük radar kesitiyle güvenlik alanında oldukça avantajlı konumda. Kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine sahip olacak olan Bayraktar KIZILELMA, gövde içinde taşıyacağı mühimmatları ile belirlenen hedeflere taarruz gerçekleştirebilecek.

Bayraktar Kızılelma Teknik Özellikleri: