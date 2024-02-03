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    • SpaceX açıkladı! Alper Gezeravcı'nın dönüş yolculuğu ertelendi

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    SpaceX açıkladı! Alper Gezeravcı&#039;nın dönüş yolculuğu ertelendi
    Alper Gezeravcı, Spacex, Uluslararası Uzay İstasyonu, Haber

    Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    ilk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (UUI) ayrılışı olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi.

    Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da bulunduğu Dragon Uzay Aracı ve Axiom-3 (Ax-3) ekibinin Dünya'ya dönüşü, Florida kıyısında hava durumunun uygun olmaması nedeniyle 5 Şubat'a ertelendi.

    5 ŞUBAT'A KADAR BEKLEYECEKLER

    SpaceX, X sosyal medya hesabından Ax-3 ekibinin Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) ayrılışının ertelendiğine dair açıklama yaptı. Açıklamada Florida kıyısındaki hava durumunun uygun olmaması nedeniyle Dragon ve Ax-3 ekibinin 5 Şubat'tan önce ISS'ten ayrılmayacağı ifade edildi. Ayrıca açıklamada, ekiplerin ISS'ten ayrılış planlarına ilişkin hava koşullarını gözlemlemeye devam edecekleri belirtildi.

    SpaceX açıkladı! Alper Gezeravcı'nın dönüş yolculuğu ertelendi

    VEDA TÖRENİNDE HERKESE TEŞEKKÜR ETTİ

    Gezeravcı dün düzenlenen veda töreninde yaptığı konuşmada, bu ekibin parçası olduğu için gerçekten onurlu ve ayrıcalıklı hissettiğini belirterek, son 2 haftadır Ax-3 ekibi faaliyetlerini sürdürürken ISS'te bulunan Expedition 70 mürettebatına büyük destekleri, misafirperverlikleri ve kibarlıkları nedeniyle minnettarlığını dile getirdi. Expedition 70 ekibinin, gerçekten çok destekçi olduğunu belirten Gezeravcı, Ax-3 misyon lideri Michael Lopez-Alegria'ya da liderliği için teşekkür etti.

    Gezeravcı 2 hafta boyunca Axiom'da görev alan herkese misyonun her aşamasında Ax-3 ekibine verdikleri destek için teşekkür ederek "Ülkeme, Türkiye Cumhuriyeti'ne de onurlu yüzüncü yıl dönümünde insanlı uzay misyonuna adım atmak için verdikleri cesur ve azimli karar için çok minnettarım." ifadesini kullandı.

     

    Düzenleyen:  - Teknoloji
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Alper GezeravcıSpacexUluslararası Uzay İstasyonu
    Haberler > Teknoloji > SpaceX açıkladı! Alper Gezeravcı'nın dönüş yolculuğu ertelendi
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